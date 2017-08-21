Никитин: ЦСКА не хватило опыта в матче за Кубок открытия КХЛ против СКА

В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

«Постоянно пытались вернуться в игру, не останавливались. Проиграли в мелочах, опыта не хватило. Против таких команд нужна 100-процентная концентрация в этом моменте», — сказал Никитин.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом». Встреча пройдет 23 августа.