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21 августа 2017, 22:54 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Никитин: ЦСКА не хватило опыта в матче за Кубок открытия КХЛ против СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Московскому ЦСКА не хватило опыта в игре за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского клуба Игорь Никитин.

В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

«Постоянно пытались вернуться в игру, не останавливались. Проиграли в мелочах, опыта не хватило. Против таких команд нужна 100-процентная концентрация в этом моменте», — сказал Никитин.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом». Встреча пройдет 23 августа.

21.08.2017 19:30 Зрители 12375 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 4:2 ЦСКА
(2:0, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен Илья Сорокин 58:56
1-й период
00:25 Илья Ковальчук
01:26
Кирилл Петров 02:11
03:21 Патрик Херсли (П. Дацюк)
09:48 Николай Прохоркин (Н. Гусев)
Максим Шалунов 10:29
2-й период
Михаил Григоренко (К. Капризов) 24:17
Богдан Киселевич 29:32
31:45 Илья Ковальчук (П. Херсли)
3-й период
43:41 Егор Яковлев
45:04 Сергей Широков
Максим Шалунов (М. Григоренко, К. Капризов) 45:46
48:27 Сергей Плотников
54:19 Егор Яковлев
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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Получивший травму арбитр матча СКА — ЦСКА пропустит минимум две недели

Получивший травму арбитр матча СКА — ЦСКА пропустит минимум две недели

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Кулаков, получивший травму во время матча за Кубок открытия между СКА и ЦСКА, пропустит минимум две недели. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
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