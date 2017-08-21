Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30752389/
21 августа 2017, 22:58 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия

Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев.

Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга

СМАРТФОН-ШОУ

Минут за 45 до начала первого матча нового сезона КХЛ президент лиги Дмитрий Чернышенко вышел общаться журналистами. Однако в самый разгар беседы руководителя бесцеремонно прервали. Причем прервали дважды.

Никакой грубости или злого умысла — просто по громкой связи Ледового постоянно крутили одно и то же объявление — инструкцию для болельщиков СКА, что нужно делать, чтобы поучаствовать в масштабном предматчевом шоу. Рассказывали так громко и подробно, что заглушили даже президента КХЛ. Он не обиделся, а когда увидел то самое шоу, то и думать забыл о неловкости.

Тысячи болельщиков скачали клубное приложение, прочитали инструкцию и устроили в Ледовом невероятное — на кубе мелькали кадры финала последнего Кубка Гагарина, чемпионского парада СКА, панорамы Петербурга сменялись видами «Хоккейного города» и все это на фоне тысяч мерцающих в такт музыке огоньков на трибунах — экранов смартфонов.

Единственный минус: сфотографировать и выложить все это в соцсети было невозможно — телефон-то занят!

Я — АРГЕНТИНЕЦ!

Схватка СКА и ЦСКА за Кубок открытия — это вполне себе светское событие. По крайней мере, рубрику «Также были замечены» здесь можно сделать без проблем. Вот пресс-центре весело болтает с журналистами солист Мариинки Василий Герелло в красно-синем шарфе. В одной из вип-лож легко сидит Игорь Скляр. А с двух сторон от ложи, где расположился народный артист России, все оккупировано зенитовцами: Роберто Манчини впился глазами в лед, будто СКА тренирует он, а не Знарок. Еще чуть-чуть и попросил бы передать записочку Ковальчуку или Дацюку. Рядом с Манчини — Симутенков и Тимощук и… Тина Канделаки. Через стекло вратарская ложа: Лунев с Кержаковым. А прямо над ложей прессы расположилась аргентинская колония — Паредес и Дриусси.

Говорят, с молодым форвардом случилось забавное происшествие. Он пришел в специальную кассу за билетом в ложу и его не узнали. Спросили: «А кто вы такой?». «Я аргентинец!» — гордо ответил Дриусси. Билет отдали без уточняющих вопросов.

«ПЕТРОВЫ ЗА СКА»

На первую тройку СКА Ковальчук — Дацюк — Плотников Игорь Никитин бросил звено Петров — Попов — Бурдасов. Последнего Ледовый встретил аплодисментами — вспомнил петербургское прошлое форварда.

А вот Плотников был не столь любезен — провел силовой прием против кого-то из первого звена армейцев и тут же угодил под праведный гнев Попова. Тут все и вспыхнуло — Ковальчук полез в драку за партнера. В итоге Кови получил две минуты.

Москвичи первым большинством в сезоне не воспользовались — более того, заработали два удаления подряд. Стоило Петрову отправиться в штрафной бокс, как режиссер любезно вывел на куб болельщиков с плакатом «Петровы за СКА». Вышло пророчески — через несколько секунд петербуржцы открыли счет. Дацюк привычно отпасовал Херсли и тот прошил Сорокина.

ФУТБОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ПРОХОРКИНА

Малоизвестный факт из жизни Николая Прохоркина. Однажды он проводил отпуск в Словакии и напросился тренироваться с одной из местных… футбольных команд — воспользовался знакомством с тренером. Если верить самому Прохоркину, по ходу первого занятия местные игроки так не догадались, что с ними работает человек из другого вида спорта. Наоборот — заподозрили в загадочном новичке конкурента.

Болельщики уверены, что для любого футболиста нет большей радости, чем забить гол своей бывшей команде. В этом смысле Прохоркин поступил с ЦСКА в полном соответствии с тем футбольным опытом — удвоил счет классным броском с разворота из-под защитника.

А если серьезно, то звено Гусев — Прохоркин — Барабанов, родившееся по ходу последнего матча межсезонья, произвело колоссальное впечатление. Кажется, вопрос замены Шипачеву и Дадонову решен.

НОВЫЙ ТРОФЕЙ ДЛЯ СКА

ЦСКА, получивший два гола в первом периоде, без боя не сдался — Григоренко и Шалунов дважды возвращали гостей в игру, но догнать разыгравшихся петербуржцев не получилось. Ковальчук во втором периоде и Широков в третьем помогли СКА удержать победную дистанцию. Особенно хорош был гол последнего — Широков в меньшинстве (! Херсли — 1 (бол., и уложил шайбу в сетку. Теперь в Петербурге есть все трофеи КХЛ — к Кубку Континента, двум Кубка Гагарина и Кубку чемпионов России добавился еще и Кубок Открытия. Ковальчук и Дацюк запросто взяли новый трофей в руки — дурные приметы в СКА не уважают.

21.08.2017 19:30 Зрители 12375 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 4:2 ЦСКА
(2:0, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен Илья Сорокин 58:56
1-й период
00:25 Илья Ковальчук
01:26
Кирилл Петров 02:11
03:21 Патрик Херсли (П. Дацюк)
09:48 Николай Прохоркин (Н. Гусев)
Максим Шалунов 10:29
2-й период
Михаил Григоренко (К. Капризов) 24:17
Богдан Киселевич 29:32
31:45 Илья Ковальчук (П. Херсли)
3-й период
43:41 Егор Яковлев
45:04 Сергей Широков
Максим Шалунов (М. Григоренко, К. Капризов) 45:46
48:27 Сергей Плотников
54:19 Егор Яковлев
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
18 августа

Главный скандал матча в Краснодаре

Откровения Массимо Карреры

Плохие новости для Слуцкого