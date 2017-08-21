СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия

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Сергей ЯРЕМЕНКО

из Санкт-Петербурга

СМАРТФОН-ШОУ

Минут за 45 до начала первого матча нового сезона КХЛ президент лиги Дмитрий Чернышенко вышел общаться журналистами. Однако в самый разгар беседы руководителя бесцеремонно прервали. Причем прервали дважды.

Никакой грубости или злого умысла — просто по громкой связи Ледового постоянно крутили одно и то же объявление — инструкцию для болельщиков СКА, что нужно делать, чтобы поучаствовать в масштабном предматчевом шоу. Рассказывали так громко и подробно, что заглушили даже президента КХЛ. Он не обиделся, а когда увидел то самое шоу, то и думать забыл о неловкости.

Тысячи болельщиков скачали клубное приложение, прочитали инструкцию и устроили в Ледовом невероятное — на кубе мелькали кадры финала последнего Кубка Гагарина, чемпионского парада СКА, панорамы Петербурга сменялись видами «Хоккейного города» и все это на фоне тысяч мерцающих в такт музыке огоньков на трибунах — экранов смартфонов.

Единственный минус: сфотографировать и выложить все это в соцсети было невозможно — телефон-то занят!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ледовый готов! <a href="https://t.co/0f74hdx37k">pic.twitter.com/0f74hdx37k</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/899634328715571200">21 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Я — АРГЕНТИНЕЦ!

Схватка СКА и ЦСКА за Кубок открытия — это вполне себе светское событие. По крайней мере, рубрику «Также были замечены» здесь можно сделать без проблем. Вот пресс-центре весело болтает с журналистами солист Мариинки Василий Герелло в красно-синем шарфе. В одной из вип-лож легко сидит Игорь Скляр. А с двух сторон от ложи, где расположился народный артист России, все оккупировано зенитовцами: Роберто Манчини впился глазами в лед, будто СКА тренирует он, а не Знарок. Еще чуть-чуть и попросил бы передать записочку Ковальчуку или Дацюку. Рядом с Манчини — Симутенков и Тимощук и… Тина Канделаки. Через стекло вратарская ложа: Лунев с Кержаковым. А прямо над ложей прессы расположилась аргентинская колония — Паредес и Дриусси.

Говорят, с молодым форвардом случилось забавное происшествие. Он пришел в специальную кассу за билетом в ложу и его не узнали. Спросили: «А кто вы такой?». «Я аргентинец!» — гордо ответил Дриусси. Билет отдали без уточняющих вопросов.

«ПЕТРОВЫ ЗА СКА»

На первую тройку СКА Ковальчук — Дацюк — Плотников Игорь Никитин бросил звено Петров — Попов — Бурдасов. Последнего Ледовый встретил аплодисментами — вспомнил петербургское прошлое форварда.

А вот Плотников был не столь любезен — провел силовой прием против кого-то из первого звена армейцев и тут же угодил под праведный гнев Попова. Тут все и вспыхнуло — Ковальчук полез в драку за партнера. В итоге Кови получил две минуты.

Москвичи первым большинством в сезоне не воспользовались — более того, заработали два удаления подряд. Стоило Петрову отправиться в штрафной бокс, как режиссер любезно вывел на куб болельщиков с плакатом «Петровы за СКА». Вышло пророчески — через несколько секунд петербуржцы открыли счет. Дацюк привычно отпасовал Херсли и тот прошил Сорокина.

ФУТБОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ПРОХОРКИНА

Малоизвестный факт из жизни Николая Прохоркина. Однажды он проводил отпуск в Словакии и напросился тренироваться с одной из местных… футбольных команд — воспользовался знакомством с тренером. Если верить самому Прохоркину, по ходу первого занятия местные игроки так не догадались, что с ними работает человек из другого вида спорта. Наоборот — заподозрили в загадочном новичке конкурента.

Болельщики уверены, что для любого футболиста нет большей радости, чем забить гол своей бывшей команде. В этом смысле Прохоркин поступил с ЦСКА в полном соответствии с тем футбольным опытом — удвоил счет классным броском с разворота из-под защитника.

А если серьезно, то звено Гусев — Прохоркин — Барабанов, родившееся по ходу последнего матча межсезонья, произвело колоссальное впечатление. Кажется, вопрос замены Шипачеву и Дадонову решен.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кубок Открытия – у <a href="https://twitter.com/hcSKA">@hcSKA</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%A1%D0%9A?src=hash">#СКАЦСК</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8?src=hash">#АрмейскоеДерби</a> <a href="https://t.co/El0BTDgSVY">pic.twitter.com/El0BTDgSVY</a></p>— КХЛ (@khl) <a href="https://twitter.com/khl/status/899712769158729729">21 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НОВЫЙ ТРОФЕЙ ДЛЯ СКА

ЦСКА, получивший два гола в первом периоде, без боя не сдался — Григоренко и Шалунов дважды возвращали гостей в игру, но догнать разыгравшихся петербуржцев не получилось. Ковальчук во втором периоде и Широков в третьем помогли СКА удержать победную дистанцию. Особенно хорош был гол последнего — Широков в меньшинстве (! Херсли — 1 (бол., и уложил шайбу в сетку. Теперь в Петербурге есть все трофеи КХЛ — к Кубку Континента, двум Кубка Гагарина и Кубку чемпионов России добавился еще и Кубок Открытия. Ковальчук и Дацюк запросто взяли новый трофей в руки — дурные приметы в СКА не уважают.