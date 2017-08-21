СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия
Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев.
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Видимо, что-то случилось...
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Сергей ЯРЕМЕНКО
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Минут за 45 до начала первого матча нового сезона КХЛ президент лиги Дмитрий Чернышенко вышел общаться журналистами. Однако в самый разгар беседы руководителя бесцеремонно прервали. Причем прервали дважды.
Никакой грубости или злого умысла — просто по громкой связи Ледового постоянно крутили одно и то же объявление — инструкцию для болельщиков СКА, что нужно делать, чтобы поучаствовать в масштабном предматчевом шоу. Рассказывали так громко и подробно, что заглушили даже президента КХЛ. Он не обиделся, а когда увидел то самое шоу, то и думать забыл о неловкости.
Тысячи болельщиков скачали клубное приложение, прочитали инструкцию и устроили в Ледовом невероятное — на кубе мелькали кадры финала последнего Кубка Гагарина, чемпионского парада СКА, панорамы Петербурга сменялись видами «Хоккейного города» и все это на фоне тысяч мерцающих в такт музыке огоньков на трибунах — экранов смартфонов.
Единственный минус: сфотографировать и выложить все это в соцсети было невозможно —
Я — АРГЕНТИНЕЦ!
Схватка СКА и ЦСКА за Кубок открытия — это вполне себе светское событие. По крайней мере, рубрику «Также были замечены» здесь можно сделать без проблем. Вот
Говорят, с молодым форвардом случилось забавное происшествие. Он пришел в специальную кассу за билетом в ложу и его не узнали. Спросили: «А кто вы такой?». «Я аргентинец!» — гордо ответил Дриусси. Билет отдали без уточняющих вопросов.
«ПЕТРОВЫ ЗА СКА»
На первую тройку СКА Ковальчук — Дацюк — Плотников Игорь Никитин бросил звено Петров — Попов — Бурдасов. Последнего Ледовый встретил аплодисментами — вспомнил петербургское прошлое форварда.
А вот Плотников был не столь любезен — провел силовой прием против
Москвичи первым большинством в сезоне не воспользовались — более того, заработали два удаления подряд. Стоило Петрову отправиться в штрафной бокс, как режиссер любезно вывел на куб болельщиков с плакатом «Петровы за СКА». Вышло пророчески — через несколько секунд петербуржцы открыли счет. Дацюк привычно отпасовал Херсли и тот прошил Сорокина.
ФУТБОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ПРОХОРКИНА
Малоизвестный факт из жизни Николая Прохоркина. Однажды он проводил отпуск в Словакии и напросился тренироваться с одной из местных… футбольных команд — воспользовался знакомством с тренером. Если верить самому Прохоркину, по ходу первого занятия местные игроки так не догадались, что с ними работает человек из другого вида спорта. Наоборот — заподозрили в загадочном новичке конкурента.
Болельщики уверены, что для любого футболиста нет большей радости, чем забить гол своей бывшей команде. В этом смысле Прохоркин поступил с ЦСКА в полном соответствии с тем футбольным опытом — удвоил счет классным броском с разворота
А если серьезно, то звено Гусев — Прохоркин — Барабанов, родившееся по ходу последнего матча межсезонья, произвело колоссальное впечатление. Кажется, вопрос замены Шипачеву и Дадонову решен.
НОВЫЙ ТРОФЕЙ ДЛЯ СКА
ЦСКА, получивший два гола в первом периоде, без боя не сдался — Григоренко и Шалунов дважды возвращали гостей в игру, но догнать разыгравшихся петербуржцев не получилось. Ковальчук во втором периоде и Широков в третьем помогли СКА удержать победную дистанцию. Особенно хорош был гол последнего — Широков в меньшинстве (! Херсли — 1 (бол., и уложил шайбу в сетку. Теперь в Петербурге есть все трофеи КХЛ — к Кубку Континента, двум Кубка Гагарина и Кубку чемпионов России добавился еще и Кубок Открытия. Ковальчук и Дацюк запросто взяли новый трофей в руки — дурные приметы в СКА не уважают.
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
|Микко Коскинен
|Илья Сорокин 58:56
|1-й период
|00:25
|Илья Ковальчук
|01:26
|Кирилл Петров
|02:11
|03:21
|Патрик Херсли (П. Дацюк)
|09:48
|Николай Прохоркин (Н. Гусев)
|Максим Шалунов
|10:29
|2-й период
|Михаил Григоренко (К. Капризов)
|24:17
|Богдан Киселевич
|29:32
|31:45
|Илья Ковальчук (П. Херсли)
|3-й период
|43:41
|Егор Яковлев
|45:04
|Сергей Широков
|Максим Шалунов (М. Григоренко, К. Капризов)
|45:46
|48:27
|Сергей Плотников
|54:19
|Егор Яковлев
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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