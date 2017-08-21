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21 августа 2017, 22:52 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Получивший травму арбитр матча СКА — ЦСКА пропустит минимум две недели

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Кулаков, получивший травму во время матча за Кубок открытия между СКА и ЦСКА, пропустит минимум две недели. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина петербургский СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона московский ЦСКА. Один из двух главных судей встречи Сергей Кулаков получил повреждение в конце второго периода и был вынужден покинуть лед.

«Его предварительный диагноз — надрыв или разрыв задней поверхности бедра, точный диагноз можно будет дать после углубленного медицинского обследования. Он сейчас поедет на МРТ, но можно сказать, что Кулаков пропустит минимум две недели», — сказал Анисимов.

«Раводину, которому пришлось работать одному, было тяжело перестроиться — все-таки матч-открытие. Молодец, справился. Главное, что увидел все удаления», — считает главный арбитр КХЛ.

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Никитин: ЦСКА не хватило опыта в матче за Кубок открытия КХЛ против СКА

Никитин: ЦСКА не хватило опыта в матче за Кубок открытия КХЛ против СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Московскому ЦСКА не хватило опыта в игре за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского клуба Игорь Никитин.
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