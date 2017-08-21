Получивший травму арбитр матча СКА — ЦСКА пропустит минимум две недели
МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Кулаков, получивший травму во время матча за Кубок открытия между СКА и ЦСКА, пропустит минимум две недели. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина петербургский СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона московский ЦСКА. Один из двух главных судей встречи Сергей Кулаков получил повреждение в конце второго периода и был вынужден покинуть лед.
«Его предварительный диагноз — надрыв или разрыв задней поверхности бедра, точный диагноз можно будет дать после углубленного медицинского обследования. Он сейчас поедет на МРТ, но можно сказать, что Кулаков пропустит минимум две недели», — сказал Анисимов.
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