СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина петербургский СКА обыграл победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона московский ЦСКА в матче за Кубок открытия.
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Встреча, прошедшая в
В составе СКА отличились Патрик Херсли (4-я минута), Николай Прохоркин (10), Илья Ковальчук (32), Сергей Широков (46). За ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (25) и Максим Шалунов (46).
Один из двух главных судей встречи Сергей Кулаков получил повреждение в конце второго периода и был вынужден покинуть лед.
В прошлом сезоне Кубок открытия завоевал магнитогорский «Металлург», обыгравший ЦСКА.
Континентальная хоккейная лига образована в 2008 году. По два раза Кубок Гагарина выиграли казанский «Ак Барс» (2009, 2010), московское «Динамо» (2012, 2013) и магнитогорский «Металлург» (2014, 2016), СКА (2015, 2017). В 2011 году трофей завоевал уфимский «Салават Юлаев».
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
|Микко Коскинен
|Илья Сорокин 58:56
|1-й период
|00:25
|Илья Ковальчук
|01:26
|Кирилл Петров
|02:11
|03:21
|Патрик Херсли (П. Дацюк)
|09:48
|Николай Прохоркин (Н. Гусев)
|Максим Шалунов
|10:29
|2-й период
|Михаил Григоренко (К. Капризов)
|24:17
|Богдан Киселевич
|29:32
|31:45
|Илья Ковальчук (П. Херсли)
|3-й период
|43:41
|Егор Яковлев
|45:04
|Сергей Широков
|Максим Шалунов (М. Григоренко, К. Капризов)
|45:46
|48:27
|Сергей Плотников
|54:19
|Егор Яковлев
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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