СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2.

В составе СКА отличились Патрик Херсли (4-я минута), Николай Прохоркин (10), Илья Ковальчук (32), Сергей Широков (46). За ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (25) и Максим Шалунов (46).

Один из двух главных судей встречи Сергей Кулаков получил повреждение в конце второго периода и был вынужден покинуть лед.

В прошлом сезоне Кубок открытия завоевал магнитогорский «Металлург», обыгравший ЦСКА.

Континентальная хоккейная лига образована в 2008 году. По два раза Кубок Гагарина выиграли казанский «Ак Барс» (2009, 2010), московское «Динамо» (2012, 2013) и магнитогорский «Металлург» (2014, 2016), СКА (2015, 2017). В 2011 году трофей завоевал уфимский «Салават Юлаев».