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Манчини пришел на хоккей вместе с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком, а также аргентинскими игроками команды Леандро Паредесом, Себастьяном Дриусси, Матиасом Краневиттером и Эмануэлем Маммана.

«Это невероятный, фантастический спорт. Я впервые здесь. Тимо [Тимощук] объяснил мне правила игры. Собираюсь прийти на хоккей еще раз», — сказал итальянский специалист.