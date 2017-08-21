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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30752155/
21 августа 2017, 22:35 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Присутствующий на матче КХЛ СКА — ЦСКА Манчини хочет и в дальнейшем приходить на хоккей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини, пришедший на первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА, хотел бы посещать хоккейные игры и в дальнейшем. Об этом он рассказал ТАСС.

<span class=error>Манчини</span> пришел на хоккей вместе с тренером Зенита Анатолием Тимощуком а также аргентинскими игроками команды <span class=error>Леандро</span> <span class=error>Паредесом</span> Себастьяном Дриусси <span class=error>Матиасом</span> Краневиттером и <span class=error>Эмануэлем</span> <span class=error>Маммана</span>. Увеличить
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Манчини пришел на хоккей вместе с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком, а также аргентинскими игроками команды Леандро Паредесом, Себастьяном Дриусси, Матиасом Краневиттером и Эмануэлем Маммана.

«Это невероятный, фантастический спорт. Я впервые здесь. Тимо [Тимощук] объяснил мне правила игры. Собираюсь прийти на хоккей еще раз», — сказал итальянский специалист.

21.08.2017 19:30 Зрители 12375 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 4:2 ЦСКА
(2:0, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен Илья Сорокин 58:56
1-й период
00:25 Илья Ковальчук
01:26
Кирилл Петров 02:11
03:21 Патрик Херсли (П. Дацюк)
09:48 Николай Прохоркин (Н. Гусев)
Максим Шалунов 10:29
2-й период
Михаил Григоренко (К. Капризов) 24:17
Богдан Киселевич 29:32
31:45 Илья Ковальчук (П. Херсли)
3-й период
43:41 Егор Яковлев
45:04 Сергей Широков
Максим Шалунов (М. Григоренко, К. Капризов) 45:46
48:27 Сергей Плотников
54:19 Егор Яковлев
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина петербургский СКА обыграл победителя регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона московский ЦСКА в матче за Кубок открытия.
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