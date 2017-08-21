Присутствующий на матче КХЛ СКА — ЦСКА Манчини хочет и в дальнейшем приходить на хоккей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини, пришедший на первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА, хотел бы посещать хоккейные игры и в дальнейшем. Об этом он рассказал ТАСС.
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Манчини пришел на хоккей вместе с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком, а также аргентинскими игроками команды Леандро Паредесом, Себастьяном Дриусси, Матиасом Краневиттером и Эмануэлем Маммана.
«Это невероятный, фантастический спорт. Я впервые здесь. Тимо [Тимощук] объяснил мне правила игры. Собираюсь прийти на хоккей еще раз», — сказал итальянский специалист.
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
Вратари
|Микко Коскинен
|Илья Сорокин 58:56
|1-й период
|00:25
|Илья Ковальчук
|01:26
|Кирилл Петров
|02:11
|03:21
|Патрик Херсли (П. Дацюк)
|09:48
|Николай Прохоркин (Н. Гусев)
|Максим Шалунов
|10:29
|2-й период
|Михаил Григоренко (К. Капризов)
|24:17
|Богдан Киселевич
|29:32
|31:45
|Илья Ковальчук (П. Херсли)
|3-й период
|43:41
|Егор Яковлев
|45:04
|Сергей Широков
|Максим Шалунов (М. Григоренко, К. Капризов)
|45:46
|48:27
|Сергей Плотников
|54:19
|Егор Яковлев
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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