Дмитрий Чернышенко: Клубы КХЛ могут вывести двух экс-энхаэловцев за потолок зарплат

Игорь ЕРОНКО из Санкт-Петербурга

— Межсезонье было мощным, интересным, было много турниров, — начал Чернышенко. — Из 13 девять было международных. В двух из них — Sochi Hockey Open и турнире Пучкова — играли наши канадцы, которые выступают в клубах КХЛ. Тоже был хороший тест. Думаю, интрига будет очень серьезной — до самого конца держать нас в плей-офф. Уверен, что этот календарь, который все называют самым удачным из компромиссных олимпийских, покажет свою эффективность, и вы увидите, что он действительно был создан с тем, чтобы обеспечить максимально эффективное время для подготовки нашей сборной. Поскольку мы очень заждались побед на Олимпиаде — ждем с 1992 года и рассчитываем, что она будет.

— Насколько мне известно, ЦСКА запросил вывести из-под потолка зарплат шесть игроков. Как решен этот вопрос?

— Давайте сейчас опираться только на официальные данные. Вопрос о выводе из-под потолка зарплат либо игроков, которые закрыли свои контракты в НХЛ, либо свободные агентов из-за океана, поднимался на совете директоров, и было поручение рассмотреть такую возможность. Мы ее рассмотрели. Получили рекомендации от ФХР с расширенным списком потенциальных участников нашей сборной и заочным голосованием определили, что два игрока от каждого клуба при условии, что они возвращаются из НХЛ, могут быть выведены быть за потолок зарплат, учитывая то, что эти игроки являются потенциальными кандидатами в нашу сборную. Других пока официальных решений не было принято. Если совет директоров или какой-то из его членов внесет какие-то новые инициативы — будем рассматривать и решать. В этом сезоне пока решение — два игрока за потолком.

— Точно ли лигу покинут три клуба по итогам сезона, или возможны варианты?

— Такая стратегия была принята, мы ее презентовали в мае. В соответствии с ней у нас целевой показатель численности клубов — 24. К которому мы стремимся. Автоматически с понижением потолка зарплат. И я не вижу никаких причин, почему мы не должны выполнить это решение.

— Александр Медведев говорил о возможности создания собственной антидопинговой лаборатории КХЛ.

— Очень уважаю Александра Медведева, но я считаю, что такие заявления не идут на пользу разрешению ситуации, той сложной ситуации, что у нас сложилась в связи с допинговыми скандалами, несправедливыми обвинениями России. Есть очень серьезные требования ВАДА. И сейчас не самое удачное время сравнивать нас с НХЛ в этом смысле. Хотя придет время — и мы обязательно это сделаем. Я бы хотел обратить внимание на то, что КХЛ — единственная международная лига, которая продолжила работать после 2014 года на территории России, брать пробы, полноценно функционировать в международной системе ВАДА. У нас работает три антидопинговых лаборатории, офицеры забирают пробы. Не менее 400 проб мы в каждом сезоне брали и берем и тем самым продолжаем демонстрировать свою приверженность принципам нетерпимости к любым проявлениям допинга и абсолютной прозрачности.

— Будет ли лига как-то ограничивать клубы в количестве игроков, одновременно имеющих право тренироваться с одной командой? Используя лазейку с ВХЛ, можно иметь в составе по 40 игроков.