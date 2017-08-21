Дмитрий Чернышенко: Клубы КХЛ могут вывести двух экс-энхаэловцев за потолок зарплат
Президент КХЛ ответил на вопросы журналистов перед стартовым матчем десятого сезона.
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Игорь ЕРОНКО из
— Межсезонье было мощным, интересным, было много турниров, — начал Чернышенко. — Из 13 девять было международных. В двух из них — Sochi Hockey Open и турнире Пучкова — играли наши канадцы, которые выступают в клубах КХЛ. Тоже был хороший тест. Думаю, интрига будет очень серьезной — до самого конца держать нас в
— Насколько мне известно, ЦСКА запросил вывести
— Давайте сейчас опираться только на официальные данные. Вопрос о выводе
— Точно ли лигу покинут три клуба по итогам сезона, или возможны варианты?
— Такая стратегия была принята, мы ее презентовали в мае. В соответствии с ней у нас целевой показатель численности клубов — 24. К которому мы стремимся. Автоматически с понижением потолка зарплат. И я не вижу никаких причин, почему мы не должны выполнить это решение.
— Александр Медведев говорил о возможности создания собственной антидопинговой лаборатории КХЛ.
— Очень уважаю Александра Медведева, но я считаю, что такие заявления не идут на пользу разрешению ситуации, той сложной ситуации, что у нас сложилась в связи с допинговыми скандалами, несправедливыми обвинениями России. Есть очень серьезные требования ВАДА. И сейчас не самое удачное время сравнивать нас с НХЛ в этом смысле. Хотя придет время — и мы обязательно это сделаем. Я бы хотел обратить внимание на то, что КХЛ — единственная международная лига, которая продолжила работать после 2014 года на территории России, брать пробы, полноценно функционировать в международной системе ВАДА. У нас работает три антидопинговых лаборатории, офицеры забирают пробы. Не менее 400 проб мы в каждом сезоне брали и берем и тем самым продолжаем демонстрировать свою приверженность принципам нетерпимости к любым проявлениям допинга и абсолютной прозрачности.
— Будет ли лига
— Не нужно использовать лазейки. Есть
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