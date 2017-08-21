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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30751115/
21 августа 2017, 20:05 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Чернышенко заявил, что три клуба точно покинут КХЛ в сезоне-2018/19

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, сколько клубов покинут лигу после окончания стартующего сегодня сезона.

Президент <span class=error>КХЛ</span> Дмитрий <span class=error>Чернышенко</span> рассказал сколько клубов покинут лигу после окончания стартующего сегодня сезона. Увеличить
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«Мы придерживаемся стратегии, в соответствии с которой целевой показатель численности клубов — 24. К этому мы стремимся с понижением потолка заработных плат. Не вижу причин, почему мы должны отказываться от этой стратегии.

Считаю, что такие заявления, как Александра Медведева, о создании собственной антидопинговой лаборатории, не идут на пользу разрешению ситуации. Есть очень серьёзные требования от ВАДА. Нас пока не стоит сравнивать с НХЛ в этом смысле, хотя придёт время. КХЛ — единственная лига в России, которая после 2014 года продолжила полноценно функционировать в системе ВАДА», — передаёт слова Чернышенко корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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