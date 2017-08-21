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21 августа 2017, 19:19 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА — ЦСКА: Капризов сыграет в четвёртом звене с Шумаковым и Шалуновым

Петербургский СКА и московский ЦСКА назвали составы матч-открытия регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Петербургский <span class=error>СКА</span> и московский ЦСКА назвали составы <nobr>матч-открытия</nobr> регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> который пройдёт в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> сообщает корреспондент Чемпионата Дарья Тубольцева. Увеличить
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Начало матча — 19:30 мск.

СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Чудинов, Широков — Коскиранта — Карпов;
Гавриков — Херсли, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Рыков, Тихонов — Каблуков — Кетов.

ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Робинсон, Бурдасов — Попов— Петров;
Блажиевский— Сергеев, Телегин — Андронов — Ничушкин;
Нестеров— Науменков, Любимов — Григоренко — Скотт;
Пашнин, Шумаков — Шалунов — Капризов.

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