СКА — ЦСКА: Капризов сыграет в четвёртом звене с Шумаковым и Шалуновым
Петербургский СКА и московский ЦСКА назвали составы
матч-открытия регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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Начало матча — 19:30 мск.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Чудинов, Широков — Коскиранта — Карпов;
Гавриков — Херсли, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Рыков, Тихонов — Каблуков — Кетов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Робинсон, Бурдасов — Попов— Петров;
Блажиевский— Сергеев, Телегин — Андронов — Ничушкин;
Нестеров— Науменков, Любимов — Григоренко — Скотт;
Пашнин, Шумаков — Шалунов — Капризов.
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