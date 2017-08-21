КХЛ подтвердила введение пяти буллитов после матчей вместо трёх

Начиная с этого сезона в серии бросков, которая назначается в случае ничейного результата в основное время матча и овертайме, будут участвовать не по три, а по пять хоккеистов от каждой команды.



Как ранее рассказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, это нововведение сделано для того, чтобы соответствовать правилам Международной федерации хоккея.