Первые 8 матчей хабаровский «Амур» проведёт в гостях

Сегодня, 21 августа матчем финалистов предыдущего Кубка Гагарина — питерских и московских армейцами будет дан старт 10-му по счёту чемпионату Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хабаровский «Амур» сезон начнёт завтра, 22 августа в Нижнекамске против местного «Нефтехимика», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



На на старт выйдут 27 клубов, которые поделены на две конференции и четыре дивизиона. Это на две команды меньше, чем в прошлом году. Отказался от дальнейшего выступления хорватский «Медвешчак», а новокузнецкий «Металлург», который на протяжении последних сезонов неизменно занимал последнее место, был исключён из КХЛ.



В общей сложности клубам предстоит провести по 56 матчей, не считая плей-офф. Расписание игр сезона-2017/2018 предусматривает отдых от хоккея на время Олимпийских игр в Пхенчхане, этапов хоккейного Евротура и официальных пауз в процессе подготовки к чемпионату мира. Решающие матчи за Кубок Гагарина по традиции пройдут в марте-апреле.



Хоккеисты «Амура» на старте сезона проведут восемь матчей на выезде. Это обстоятельство главного тренера клуба Андрея Мартемьянова, похоже, не смущает.

— Хуже проводить первые игры на своей площадке, — считает Андрей Мартемьянов. — Полный стадион, родственники и близкие игроков, волнение. У нас на выезде вообще как-то лучше получалось. А сейчас будет возможность вкатиться в сезон. В словах наставника есть доля истины. Прошлый сезон, например, «Амур» начинал дома, где заработал три очка из пятнадцати возможных.



Правда, тогда Андрей Мартемьянов не был наставником хабаровчан, а являлся помощником тогдашнего тренера Мисхата Фахрутдинова. Но когда по ходу сезона последний был вынужден подать в отставку, именно Мартемьянову руководство клуба доверило «штурвал».



Андрей Алексеевич оправдал возложенные на него надежды. До плей-офф команда, правда, не дотянула, но на финише регулярного чемпионата удивила всех, одержав девять побед в двенадцати матчах.



После этого с Мартемьяновым, который долгое время исполнял обязанности наставника, был заключён контракт, и Андрей Алексеевич стал готовить «Амур» к новому сезону.



Тренерскому штабу удалось сохранить костяк команды и усилить ряд позиций. И было бы очень хорошо, если бы в год своего 60-летия дружина наконец-то пробилась в плей-офф. Напомним, последний раз это удавалось «Амуру» в сезоне-2011/12, когда здесь «командовал парадом» финский специалист Ханну Йортикка.



В межсезонье «Амур» провёл восемь контрольных матчей, четыре из них в рамках мемориала Виктора Блинова в Омске. Наша команда выиграла 4 встречи (одну из них пор буллитам) и столько же проиграла (один раз в овертайме).



Календарь игр КХЛ:

Август

22. «Нефтехимик» — «Амур»

24. ХК «Сочи» — «Амур»

26. «Салават Юлаев» — «Амур»

28. «Ак Барс» — «Амур»



Сентябрь

1. «Металлург» (Мг.) — «Амур»

3. «Лада» — «Амур»

5. «Трактор» — «Амур»

8. «Автомобилист» — «Амур»

11. «Амур» — «Йокерит»

13. «Амур» — ЦСКА

15. «Амур» — «Слован»

19. «Витязь» — «Амур»

23. «Торпедо» — «Амур»

25. «Спартак» — «Амур»

27. «Северсталь» — «Амур»

29. «Динамо» (М.) — «Амур»



Октябрь

4. «Амур» — «Автомобилист»

6. «Амур» — «Трактор»

8. «Амур» — «Лада»

10. «Амур» — «Металлург» (Мг.)

14. «Авангард» — «Амур»

16. «Барыс» — «Амур»

18. «Югра» — «Амур»

20. «Сибирь» — «Амур»

29. «Амур» — «Нефтехимик»

31. «Амур» — «Ак Барс»



Ноябрь

4. «Амур» — «Салават Юлаев»

6. «Амур» — ХК «Сочи»

16. «Амур» — СКА

18. «Амур» — «Динамо» (М.)

20. «Амур» — «Динамо» (Мн.)

22. «Амур» — «Локомотив»

25. «Слован» — «Амур»

27. «Витязь» — «Амур»

29. «Йокерит» — «Амур»



Декабрь

1. ЦСКА — «Амур»

3. «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»

5. «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»

9. «Амур» — «Адмирал»

18. «Адмирал» — «Амур»

22. «Амур» — «Динамо» (Р.)

24. «Амур» — «Торпедо»

26. «Амур» — «Северсталь»

28. «Амур» — «Спартак»



Январь

3. «Амур» — «Сибирь»

5. «Амур» — «Авангард»

7. «Амур» — «Югра»

9. «Амур» — «Барыс»

16. «Динамо» (Мн.) — «Амур»

18. «Динамо» (Р.) — «Амур»

20. СКА — «Амур»

22. «Локомотив» — «Амур»

25. «Куньлунь Ред Стар» — «Амур»

27. «Куньлунь Ред Стар» — «Амур»



Февраль

26. «Амур» — «Адмирал»

28. «Адмирал» — «Амур».