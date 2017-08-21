Первые 8 матчей хабаровский «Амур» проведёт в гостях
Сегодня стартует 10-й чемпионат Континентальной хоккейной лиги.
Сегодня, 21 августа матчем финалистов предыдущего Кубка Гагарина — питерских и московских армейцами будет дан старт 10-му по счёту чемпионату Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хабаровский «Амур» сезон начнёт завтра, 22 августа в Нижнекамске против местного «Нефтехимика», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На на старт выйдут 27 клубов, которые поделены на две конференции и четыре дивизиона. Это на две команды меньше, чем в прошлом году. Отказался от дальнейшего выступления хорватский «Медвешчак», а новокузнецкий «Металлург», который на протяжении последних сезонов неизменно занимал последнее место, был исключён из КХЛ.
В общей сложности клубам предстоит провести по 56 матчей, не считая
Хоккеисты «Амура» на старте сезона проведут восемь матчей на выезде. Это обстоятельство главного тренера клуба Андрея Мартемьянова, похоже, не смущает.
— Хуже проводить первые игры на своей площадке, — считает Андрей Мартемьянов. — Полный стадион, родственники и близкие игроков, волнение. У нас на выезде вообще
Правда, тогда Андрей Мартемьянов не был наставником хабаровчан, а являлся помощником тогдашнего тренера Мисхата Фахрутдинова. Но когда по ходу сезона последний был вынужден подать в отставку, именно Мартемьянову руководство клуба доверило «штурвал».
Андрей Алексеевич оправдал возложенные на него надежды. До
После этого с Мартемьяновым, который долгое время исполнял обязанности наставника, был заключён контракт, и Андрей Алексеевич стал готовить «Амур» к новому сезону.
Тренерскому штабу удалось сохранить костяк команды и усилить ряд позиций. И было бы очень хорошо, если бы в год своего 60-летия дружина
В межсезонье «Амур» провёл восемь контрольных матчей, четыре из них в рамках мемориала Виктора Блинова в Омске. Наша команда выиграла 4 встречи (одну из них пор буллитам) и столько же проиграла (один раз в овертайме).
Календарь игр КХЛ:
Август
22. «Нефтехимик» — «Амур»
24. ХК «Сочи» — «Амур»
26. «Салават Юлаев» — «Амур»
28. «Ак Барс» — «Амур»
Сентябрь
1. «Металлург» (Мг.) — «Амур»
3. «Лада» — «Амур»
5. «Трактор» — «Амур»
8. «Автомобилист» — «Амур»
11. «Амур» — «Йокерит»
13. «Амур» — ЦСКА
15. «Амур» — «Слован»
19. «Витязь» — «Амур»
23. «Торпедо» — «Амур»
25. «Спартак» — «Амур»
27. «Северсталь» — «Амур»
29. «Динамо» (М.) — «Амур»
Октябрь
4. «Амур» — «Автомобилист»
6. «Амур» — «Трактор»
8. «Амур» — «Лада»
10. «Амур» — «Металлург» (Мг.)
14. «Авангард» — «Амур»
16. «Барыс» — «Амур»
18. «Югра» — «Амур»
20. «Сибирь» — «Амур»
29. «Амур» — «Нефтехимик»
31. «Амур» — «Ак Барс»
Ноябрь
4. «Амур» — «Салават Юлаев»
6. «Амур» — ХК «Сочи»
16. «Амур» — СКА
18. «Амур» — «Динамо» (М.)
20. «Амур» — «Динамо» (Мн.)
22. «Амур» — «Локомотив»
25. «Слован» — «Амур»
27. «Витязь» — «Амур»
29. «Йокерит» — «Амур»
Декабрь
1. ЦСКА — «Амур»
3. «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»
5. «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»
9. «Амур» — «Адмирал»
18. «Адмирал» — «Амур»
22. «Амур» — «Динамо» (Р.)
24. «Амур» — «Торпедо»
26. «Амур» — «Северсталь»
28. «Амур» — «Спартак»
Январь
3. «Амур» — «Сибирь»
5. «Амур» — «Авангард»
7. «Амур» — «Югра»
9. «Амур» — «Барыс»
16. «Динамо» (Мн.) — «Амур»
18. «Динамо» (Р.) — «Амур»
20. СКА — «Амур»
22. «Локомотив» — «Амур»
25. «Куньлунь Ред Стар» — «Амур»
27. «Куньлунь Ред Стар» — «Амур»
Февраль
26. «Амур» — «Адмирал»
28. «Адмирал» — «Амур».
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