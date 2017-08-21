«Адмирал» намерен подписать чемпиона мира, Налимов уехал в клуб ВХЛ

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Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.

По итогам предсезонной подготовки «Адмирал» намерен заключить полноценный контракт с находившимися на просмотре нападающим Максимом Кицыным, который в 2011 году стал победителем молодежного чемпионата мира, сообщили ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу хоккейного коллектива.

Кроме того, в фарм-клуб «Южный Урал» (Орск) командированы: защитник Сергей Ильин, нападающий Егор Яковлев и голкипер Иван Налимов, который продолжает восстанавливаться после травмы и нуждается в игровой практике.

В период с 22 по 26 августа «Южный Урал» примет участие в домашнем турнире Кубок Губернатора Оренбургской области с участием клубов ВХЛ: «Сарыарка» (Караганда), «Спутник» (Нижний Тагил) и «Горняк» (Учалы).

Напомним, что ранее в Орск были командированы нападающие Илья Иванов, Тигран Манукян и Назир Гичибеков.

Не так давно Максим Кицын в интервью порталу «чемпионат.com» дал интервью, в котором высказался относительно дальнейших перспектив.

— «Адмирал» не самая звёздная команда, но есть шесть звеньев, все более-менее равные. Конкуренция как-то отражается на атмосфере коллективе?

— Мы все общаемся вне льда, у нас хороший коллектив. Много молодых ребят, есть и ветераны. Но на льду идёт конкуренция. Играть будет сильнейший.

— Вы сейчас находитесь на просмотровом контракте. Без раздумий согласились на такие условия?

— Прошлый сезон я по большей части провёл в Высшей лиге. Так что особого выбора у меня не было.