«Адмирал» намерен подписать чемпиона мира, Налимов уехал в клуб ВХЛ
Приморская команда готовится стартовать в чемпионате КХЛ.
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Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.
По итогам предсезонной подготовки «Адмирал» намерен заключить полноценный контракт с находившимися на просмотре нападающим Максимом Кицыным, который в 2011 году стал победителем молодежного чемпионата мира, сообщили ИА PrimaMedia со ссылкой на
Кроме того, в
В период с 22 по 26 августа «Южный Урал» примет участие в домашнем турнире Кубок Губернатора Оренбургской области с участием клубов ВХЛ: «Сарыарка» (Караганда), «Спутник» (Нижний Тагил) и «Горняк» (Учалы).
Напомним, что ранее в Орск были командированы нападающие Илья Иванов, Тигран Манукян и Назир Гичибеков.
Не так давно Максим Кицын в интервью порталу «чемпионат.com» дал интервью, в котором высказался относительно дальнейших перспектив.
— «Адмирал» не самая звёздная команда, но есть шесть звеньев, все
— Мы все общаемся вне льда, у нас хороший коллектив. Много молодых ребят, есть и ветераны. Но на льду идёт конкуренция. Играть будет сильнейший.
— Вы сейчас находитесь на просмотровом контракте. Без раздумий согласились на такие условия?
— Прошлый сезон я по большей части провёл в Высшей лиге. Так что особого выбора у меня не было.
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