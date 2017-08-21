Олимпиада как спасение. Чего ждать от нового сезона КХЛ

ПОЧЕМУ ТАК МАЛО МАТЧЕЙ СКА — ЦСКА?

«Лига находится в хорошей форме» — эта фраза за авторством президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, произнесенная им пару лет назад во время Матча звезд, в настоящее время выглядит как минимум странной. Бесспорно, предстоящая игра двух армейских суперклубов обязана стать запоминающимся событием. Ковальчук и Дацюк против Капризова, Григоренко и Сорокина — отличная вывеска. Грех пропускать такое противостояние.

В регулярном чемпионате соперники встретятся еще лишь раз в октябре уже в Москве. Пара встреч — это преступно мало даже с учетом того, что в плей-офф пути команд с большой долей вероятности пересекутся вновь. Хотя в прошлом сезоне два самых любимых и ненавидимых клуба страны в Кубке Гагарина между собой так не сыграли. Именно такие матчи являются продуктом высочайшего качества, который надо раскручивать, не жалея сил и возможностей. Под армейское дерби двух столиц легко найти и серьезных коммерческих партнеров и нейтральных болельщиков оторвать от привычки следить за отечественным хоккеем пару-тройку раз в год исключительно в связи с выступлением национальной команды на турнирах всемирного значения.

Особенно с учетом того, что в составах СКА и ЦСКА играют чуть ли не три десятка кандидатов только в российскую сборную. Даже если бы потенциал этого противостояния использовался по максимуму, то оно является не более чем пышным фасадом, прикрывающим обветшалое здание. Два главных претендента на титул украшены звездами, как новогодняя елка, но за ними никого нет и близко.

Хотя другие интересные сюжеты в предстоящем сезоне найти можно: как проявит себя в «Ак Барсе» звездный ветеран Андрей Марков, чем закончится финский эксперимент в Уфе, сумеет ли снова сделать великим «Авангард» Андрей Скабелка и попадет ли в плей-офф целиком поменявшее руководство московское «Динамо».

Перед стартом последнего плей-офф автор этих строк без тени сомнений озвучил давно и повсюду витавшее мнение о том, что выигрыш Кубка Гагарина любой командой, кроме СКА, ЦСКА и «Магнитки», станет самой громкой сенсацией за всю историю КХЛ. Сейчас этот список сократился до двух команд.

Правда, хороша интрига? Хуже, наверное, было только в 1980-е годы в Советском Союзе при безальтернативном чемпионе в лице ЦСКА. Пока ситуация чуть лучше. Только вот «Металлург» из числа претендентов на титул выпал. Уральцам, за одно межсезонье потерявшим Даниса Зарипова, Криса Ли, Виктора Антипина и Алексея Береглазова, при удачном раскладе по силам попасть в финал плей-офф.

Может, соберутся с силами и разродятся чем-то неожиданным «Локомотив» и «Ак Барс». Вера в это если и есть, то она исключительно иррациональна. В данном случае больше хочется выдать желаемое за действительное. Говорить о роли всех остальных участников в чемпионате уместно только в качестве массовки. В подвалах КХЛ тоже будут свои разборки и битвы не на жизнь, а на смерть. Никому не хочется последовать по пути новокузнецкого «Металлурга» и отправиться дивизионом ниже следующей весной. Общее положение дел это сильно не изменит.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ПХЕНЧХАН?

От происходящего грустнее вдвойне еще и оттого, что предстоящий сезон является олимпийским. НХЛ наплевала на этот турнир, отказавшись отпустить в Корею своих игроков, но наша лига при этом невольно получила в руки прекрасную возможность сделать из юбилейного чемпионата что-то особенное. Олимпиада — это самое главное, самое престижное и самое важное событие года во всем мировом хоккее. Почти все сильнейшие сборные, которые должны претендовать на медали в феврале будущего года в Пхенчхане, будут укомплектованы представителями КХЛ.

Создать из этого кучу информационных поводов, задействовать все ресурсы и выступать в качестве основного поставщика новостей — обязательная программа. Быть может, лига затаилась и чем-то в этом направлении порадует. Олимпиада кажется единственным средством, способным спасти сезон. Здесь уместно обратиться к истории, не вдаваясь при этом в детали.

Длинная олимпийская пауза позволяет всем участникам плей-офф подойти к кубковым матчам во всеоружии. Тогда как фавориты все равно вынуждены строить подготовку с учетом того, что для них розыгрыш Кубка Гагарина будет долгим. Четыре года назад на этом обжегся не кто иной, как сам Олег Знарок. Тогда он вступал в плей-офф с московским «Динамо» с первого места в Западной конференции и двумя свежими Кубками Гагарина на полке для трофеев.

Но уже в первом раунде бело-голубые после пятой игры с «Локомотивом» словно встали, дважды проиграв с крупным счетом, и вылетели. Ярославцы, ведомые Дэйвом Кингом, на той волне убрали с дороги еще и СКА. Финальная серия с участием «Магнитки» и «Льва», по мнению многих, стала лучшей в истории КХЛ. С этим утверждением можно спорить, но только не в той части, которая касается зрелищности.