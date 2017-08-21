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В 10-м сезоне КХЛ выступят 27 клубов, которые вновь поделены на две конференции и четыре дивизиона. Предстоящий сезон является олимпийским. В чемпионате КХЛ запланирован месячный перерыв — с 29 января до 26 февраля. Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком получит кандидатов в команду за две недели до турнира, стартующего в южнокорейском Пхенчхане 11 февраля.

В регулярном чемпионате КХЛ также запланированы паузы на два этапа Евротура — 7—12 ноября на Кубок Карьяла в Финляндии и 12—17 декабря на Кубок Первого канала в Москве. Завершится регулярный чемпионат КХЛ 1 марта, команды проведут по 56 матчей. При этом в нынешнем сезоне турнир стартует раньше обычного, а количество матчей, которые проведет каждый клуб, сокращено на четыре — из-за выхода из состава КХЛ хорватского «Медвешчака» и «Металлурга» из Новокузнецка.

Регламент чемпионата КХЛ остается прежним, по итогам регулярного сезона 16 команд выйдут в плей-офф, где разыграют главный трофей лиги — Кубок Гагарина, победитель первого этапа получит Кубок континента. Год назад СКА под руководством наставника сборной Знарка выиграл Кубок Гагарина, тогда как ЦСКА розыгрыш Кубка Гагарина провалил, уже в ¼ финала уступив ярославскому «Локомотиву».

В Западной конференции КХЛ выступят 13 команд. Дивизион Всеволода Боброва составили СКА, московский «Спартак», «Йокерит» из Хельсинки, минское и рижское «Динамо», а также «Слован» из Братиславы. Дивизион Анатолия Тарасова — ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо», подмосковный «Витязь», «Северсталь» из Череповца, «Сочи» и нижегородское «Торпедо».

В Восточной конференции — 14 клубов. В дивизионе Валерия Харламова выступят «Металлург» из Магнитогорска, казанский «Ак Барс», «Трактор» из Челябинска, «Автомобилист» из Екатеринбурга, тольяттинская «Лада», нижнекамский «Нефтехимик» и «Югра» из Ханты-Мансийска. Дивизион Аркадия Чернышева составили омский «Авангард», «Салават Юлаев» из Уфы, «Сибирь», «Барыс» из Астаны, «Адмирал» из Владивостока, хабаровский «Амур» и китайский клуб «Куньлунь» из Пекина.

Кардинальные перемены в ЦСКА

После неудачного сезона в ЦСКА сменился тренер и произошло серьезное усиление состава. Вместо Дмитрия Квартальнова армейцев возглавил его помощник, Игорь Никитин, который также входит в тренерский штаб сборной России. Главным новичком ЦСКА стал 20-летний форвард Кирилл Капризов из «Салавата Юлаева», ЦСКА также вернул из Северной Америки пытавшихся закрепиться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) защитников Алексея Марченко и Никиту Нестерова, форвардов Романа Любимова и Михаила Григоренко. Из новичков также следует выделить защитников — канадца Мэта Робинсона («Динамо», Москва) и Михаила Пашнина («Локомотив»). Произошла в ЦСКА и рокировка шведских вратарей — Виктора Фаста заменил Ларс Юханссон.

СКА продолжил усиливаться хоккеистами, которые знакомы Знарку по сборной России. В Петербург летом приехал защитник «Локомотива» Владислав Гавриков, а из НХЛ вернулся нападающий Сергей Калинин. Новичком-легионером СКА стал швед Давид Рундблад. Удалось руководству СКА сохранить форварда Илью Ковальчука, который решил остаться в КХЛ и выступить на Олимпиаде-2018, однако нападающие Евгений Дадонов и Вадим Шипачев в НХЛ все-таки уехали.

Несмотря на то, что игроков НХЛ на предстоящей Олимпиаде не будет, в Северную Америку отправилась целая группа кандидатов в сборную России. Помимо Дадонова («Флорида») и Шипачева («Лас-Вегас»), это защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин, уехавший в «Баффало», нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов («Лос- Анджелес»), форвард ЦСКА Максим Мамин («Флорида»), защитник московского «Динамо» Андрей Миронов («Колорадо»), нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев («Филадельфия»).

Финалист прошедшего сезона магнитогорский «Металлург» потерял летом трех ключевых игроков. Помимо Антипина, решил проверить свои силы в НХЛ 36-летний защитник Крис Ли. Вернулся в «Ак Барс» нападающий Данис Зарипов, который впоследствии был дисквалифицирован на два года за употребление допинга.

Казанский клуб преподнес один из главных сюрпризов на трансферном рынке, подписав контракт с 38-летним защитником Андреем Марковым, который с 2000 года выступал в НХЛ за «Монреаль». Марков выигрывал в составе московского «Динамо» чемпионат России под руководством Зинэтулы Билялетдинова, который сейчас возглавляет «Ак Барс».

Новое «Динамо»

«Динамо» поменяло владельца и форму собственности, при этом выступавшие в прошлом сезоне хоккеисты получили статус свободных агентов. Некоторые игроки решили остаться в новой команде со старым названием, которую возглавил бывший нападающий «Динамо» Владимир Воробьев. Среди тех, кто остался, — голкипер Александр Еременко и защитник Илья Никулин, а из новичков следует выделить форварда Михаила Анисина.

Тренерский штаб летом сменился во многих командах КХЛ. Так, Андрей Скабелка из «Сибири» возглавил омский «Авангард», а на его место пришел Павел Зубов. «Спартак» теперь тренирует бывший нападающий команды Вадим Епанчинцев, Сергей Зубов — «Сочи», «Салават Юлаев» — финн Эркка Вестерлунд. Вестерлунд в Уфе сменил Игоря Захаркина, который, в свою очередь, стал главным тренером «Югры».

Сменили тренеров и четыре иностранных клуба. «Барыс» возглавил бывший форвард «Магнитки» и сборной Казахстана Евгений Корешков, минское «Динамо» — Горди Дуайер, а рижское — Сандис Озолиньш, один из лучших защитников в истории Латвии. Наконец, китайский «Куньлунь» будет тренировать 67-летний канадский специалист Майк Кинэн, который выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом», в 1994 году завоевал Кубок Стэнли с «Нью- Йорк Рейнджерс», а в 1987 и 1991 годах — Кубок Канады во главе сборной «кленового листа».

Первый чемпионат КХЛ прошел в сезоне-2008/09 и завершился победой «Ак Барса». Казанцы выиграли титул дважды — как и московское «Динамо», СКА и «Металлург» из Магнитогорска, еще один трофей на счету «Салавата Юлаева».