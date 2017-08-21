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— ЦСКА провел мощнейшую трансферную кампанию. В Москву вернули Любимова, Григоренко, Марченко, подписали Нестерова, Капризова, тройку форвардов из «Сибири». Теперь ЦСКА — главный претендент на Кубок Гагарина?

— Москвичи и до этого считались фаворитом чемпионата. Усиление и амбиции, которые заметны в каждом интервью руководителей или игроков ЦСКА, показывают их нацеленность на Кубок Гагарина.

— Каковы шансы действующего чемпиона — СКА — повторить свой успех?

— Я бы не стал сбрасывать СКА со счетов. После потери нескольких лидеров в команде все равно осталась серьезная скамейка. В мастерстве она не уступает другим фаворитам.

— Какие клубы включаете в их число?

— Интересно, какой хоккей покажет «Авангард» со шведской диаспорой. «Ак Барс» как всегда — крепкий орешек. В любой момент казанская темная лошадка может преподнести сюрприз, особенно с учетом возвращения Андрея Маркова. Перестраивается «Магнитка», но, несмотря на изменения в составе, магнитогорцы остаются опытными кубковыми бойцами. «Салават» с приходом финского штаба выглядит солидно. На «Востоке» будет интересная борьба и много хороших «дерби».

— «Салават» вы в свое время привели к чемпионству, когда в составе было очень много звездных игроков. Как найти всем место в составе?

— Для нашего штаба это никогда не было проблемой. Если скамейка длинная, в команде всегда можно создать здоровую конкуренцию, которая пойдет на пользу. Однако если в вашем распоряжении сразу шесть равных пятерок, потом будут возникать проблемы.

— А как быть, если в клубе и сборной хоккеисту приходится играть разные роли?

— Совершенно не согласен с таким подходом. Если в клубе человек выполняет свою специфическую задачу, то в сборной он будет полезен именно в этой роли. Таким образом, хоккеист сможет проявить свои сильные стороны. Если будем выпускать на меньшинство в сборной игрока из клубной бригады большинства, возникнет диссонанс. Естественно, в нашей лиге есть множество универсальных исполнителей, но основным критерием должна быть сфера ответственности в клубе.

— Михаил Григоренко в свое время был высоко выбран на драфте, но надежд заокеанских клубов не оправдал. Ожидаете, что форвард сможет проявить себя, вернувшись на родину?

— В истории много примеров, когда первые номера драфта пропадали. Любой игрок может прогрессировать при определенных условиях — усердной работе, требованиях к себе и самомотивации. Надеюсь, чтобы в родной стране и лиге, взаимодействуя с известными партнерами, Григоренко покажет себя в полной красе.

— После переезда в ЦСКА Кирилл Капризов продлил контракт на три года. Не поторопился ли наш лучший молодой форвард с этим решением?

— Сложно залезть в голову человеку. Капризов принял взвешенное решение, что стоит еще окрепнуть и стать лидером в России. Он посоветовался со специалистами и семьей. Игра в КХЛ пойдет ему на пользу. В любом случае он еще молодой парень. В ближайшие три года он будет выступать на международном уровне и еще успеет отправиться в НХЛ сложившимся мастером с солидным багажом опыта.

— Кириллу по силам пробиться на Олимпиаду-2018?

— Думаю, да. Он — талантливый парень с хорошим воспитанием. Попадание на Олимпиаду зависит от его трудолюбия, взаимоотношений в команде и многих другие аспектов.

— Мотивация выступить за сборную в Пхенчхане поможет повышению зрелищности предстоящего чемпионата?

— Думаю, да. С этим прицелом за игроками будут следить специалисты, болельщики и все любители хоккея. От этого должен выиграть чемпионат, который точно откроет новые имена.