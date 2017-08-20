К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игорь ЕРОНКО

из Череповца

ХОТ-ДОГИ

— Дмитрий, 80 миллионов — неплохая зарплата для повара? — спросил я у самого высокооплачиваемого игрока «Северстали» Кагарлицкого, торговашего на втором, теперь уже ежегодном фестивале Severstal Family хот-догами.

— Так я не повар, я только продаю, — отвечал «Кага». — Не верьте СМИ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Самый высокооплачиваемый продавец хот-догов в истории Череповца <a href="https://t.co/5AKRF9I6yo">pic.twitter.com/5AKRF9I6yo</a></p>— Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) <a href="https://twitter.com/IgorEronkoRus/status/899253958354628613">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тут же подключился Сергей Магарилов, зарабатывающий не так много, и предложил купить хотя бы парочку хот-догов. К сожалению, минут за 10 до того журналистов отвели в клубную столовую.

— Может, хотя бы возьмете попить? — не сдавался Магарилов. — Мы же на процентах.

Неподалеку расположились легионеры Мазур и Гудачек, продававшие лимонад с шашлыком. Их попытались было «запрячь» Бумагин с Черновым, которые должны были играть с болельщиками в шахматы, но отлынивали, вот только швед и словак все равно не знают русского.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Чернов и Бумагин сразу взялись за дело: припахали легионеров Гудачека и Мазура <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C?src=hash">#Северсталь</a> <a href="https://t.co/UhIsfmEygx">pic.twitter.com/UhIsfmEygx</a></p>— Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) <a href="https://twitter.com/IgorEronkoRus/status/899269290351788032">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гудачек пообещал, что череповецкие болельщики обязательно увидят его фирменные шоу.

Подумалось, что Юлиуса взяли в «Северсталь» только ради этого — привлекать болельщиков под рейтинг КХЛ. Но Алексей Кознев заверил меня, что исходил из спортивной составляющей, узнав о забавах только после подписания контракта. Шоу эти стали приятным бонусом.

— На коньках-то поудобнее, — Даниил Вовченко неуверенно катался на гироскутере. Пропустивший два года Виталий Вишневский продавал атрибутику, сразу же на ней расписываясь, если просили. Просили нечасто. Забыли, наверное, как выглядит чемпион мира-2009. К тому же суровый Виталий редко улыбается. Говорят, на предсезонке он вполне себе вспомнил былое и размазывал всех по бортам. Тренировки с Гетцлафом и Перри, вместе с которыми он занимается летом, не прошли даром.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Виталий Вишневский решил завязать с хоккеем, теперь продает атрибутику <a href="https://t.co/MRs3waBoOo">pic.twitter.com/MRs3waBoOo</a></p>— Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) <a href="https://twitter.com/IgorEronkoRus/status/899253005211639808">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РЕЙТИНГ

Вадим Кудако и Евгений Монс рубились в хоккей на приставке за «Вашингтон» и «Бостон» соответственно. Играли так себе, и как только Кудако отдал свой геймпад какому-то пацану, 1:0 в пользу «Кэпс» превратились в 4:1. Рядом «лабали» местные рок-банды, чуть дальше Константин Корнеев учил народ бросать гранаты и фотографировался с автоматом Калашникова. Тем временем на главной сцене началась пресс-конференция главного тренера Александра Гуляевцева, вопросы которому задавали болельщики. Все ради них — один из самых закрытых и безынтересных клубов сменил стратегический вектор.

«Северсталь» взялась за работу с болельщиками еще в прошлом сезоне — до появления пресловутого рейтинга КХЛ. Но оказалась в нем на пятом с конца месте. А теперь, после исключения «Кузни», располагается на четвертом. И последнем в категории C (частично проблемные клубы). Позади лишь «Амур», «Лада» и «Югра».

— Лично мне этот рейтинг очень помог, — признается заместитель директора «Северстали» по развитию и маркетингу Сергей Соколов. — Главное — чтобы он соблюдался по всем заявленным на конференции КХЛ параметрам. Многие вещи стало проще объяснять. Нет больше вопросов: «А зачем вам видеокуб? Когда он окупится?». А он никогда не окупится, но нужен. К маркетинговой составляющей, к околохоккею, к комфорту все раньше относились — мол, и не нужно. Мол, хоккей есть, зачем к нему что-то еще? Нужно стало еще год назад, а теперь уже необходимо.

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Строго говоря, на трансляции из Череповца раньше без слез смотреть было нельзя. Желтый лед, тусклое освещение — тоска непроглядная. Лед покрасили, устанавливают динамическое освещение, видеокуб должен появиться по ходу сезона, и теперь даже ожидается, что «Северсталь» появится на КХЛ ТВ. По крайней мере, матчи с иностранными клубами точно будут транслироваться. Хорошая картинка же не только не отваживает — она привлекает болельщиков приходить на арену. На эту тему, пусть и за океаном, проводилось немало исследований, и все они показывали вполне однозначную корреляцию.

Кроме того, к старту сезона «Северсталь» первым из клубов КХЛ представила собственное приложение. И не простое — с дополненной реальностью. Оно реагирует на специальные карточки, развешанные по арене баннеры и большой постер возле арены, вызывая анимированные 3D изображения игроков. Отличная штука для промоушена — народ скачивал просто для того, чтобы попробовать. Журналисты в стороне, естественно, не остались.

Инициативы «Северстали» не могут не радовать. Хоккей без околохоккея никому не сдался кроме группки хардкорных фанатов, процент которых в рамках погрешности. Потому что конкурирует с кинотеатрами и прочими развлечениями, существующими в рамках рыночных отношений. Что заставляет их работать на благо клиента. В КХЛ с этим, мягко говоря, не очень. И череповецкий клуб двигается в правильном направлении — в сторону открытости и кастомизации. Приятно видеть.

Вопросы — только к спортивной составляющей, которая в том самом рейтинге имеет долю в 30 процентов. Подсчет продвинутой статистики, которым будут заниматься с нового сезона, — это хорошо, но состав не слишком внушает. Особенно по части легионеров. Впрочем, все это поправимо. И стремление лиги понизить потолок зарплат пойдет «Северстали» только на пользу — с финансами у нее проблем никогда и не было, а неизбежное снижение зарплат позволит повысить качество состава.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В Череповце мероприятие с презентацией команды в разы лучше, чем было в Питере. Все для болельщиков <a href="https://t.co/Af0bkbcJpq">pic.twitter.com/Af0bkbcJpq</a></p>— Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) <a href="https://twitter.com/IgorEronkoRus/status/899308254911766528">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>