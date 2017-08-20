«80 миллионов — неплохая зарплата для повара?» Как «Северстали» помогает рейтинг КХЛ
Корреспондент «СЭ» побывал на открытии сезона в Череповце.
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Игорь ЕРОНКО
из Череповца
— Дмитрий, 80 миллионов — неплохая зарплата для повара? — спросил я у самого высокооплачиваемого игрока «Северстали» Кагарлицкого, торговашего на втором, теперь уже ежегодном фестивале Severstal Family
— Так я не повар, я только продаю, — отвечал «Кага». — Не верьте СМИ.
Тут же подключился Сергей Магарилов, зарабатывающий не так много, и предложил купить хотя бы парочку
— Может, хотя бы возьмете попить? — не сдавался Магарилов. — Мы же на процентах.
Неподалеку расположились легионеры Мазур и Гудачек, продававшие лимонад с шашлыком. Их попытались было «запрячь» Бумагин с Черновым, которые должны были играть с болельщиками в шахматы, но отлынивали, вот только швед и словак все равно не знают русского.
Гудачек пообещал, что череповецкие болельщики обязательно увидят его фирменные шоу.
Подумалось, что Юлиуса взяли в «Северсталь» только ради этого — привлекать болельщиков под рейтинг КХЛ. Но Алексей Кознев заверил меня, что исходил из спортивной составляющей, узнав о забавах только после подписания контракта. Шоу эти стали приятным бонусом.
— На
РЕЙТИНГ
Вадим Кудако и Евгений Монс рубились в хоккей на приставке за «Вашингтон» и «Бостон» соответственно. Играли так себе, и как только Кудако отдал свой геймпад
«Северсталь» взялась за работу с болельщиками еще в прошлом сезоне — до появления пресловутого рейтинга КХЛ. Но оказалась в нем на пятом с конца месте. А теперь, после исключения «Кузни», располагается на четвертом. И последнем в категории C (частично проблемные клубы). Позади лишь «Амур», «Лада» и «Югра».
— Лично мне этот рейтинг очень помог, — признается заместитель директора «Северстали» по развитию и маркетингу Сергей Соколов. — Главное — чтобы он соблюдался по всем заявленным на конференции КХЛ параметрам. Многие вещи стало проще объяснять. Нет больше вопросов: «А зачем вам видеокуб? Когда он окупится?». А он никогда не окупится, но нужен. К маркетинговой составляющей, к околохоккею, к комфорту все раньше относились — мол, и не нужно. Мол, хоккей есть, зачем к нему
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Строго говоря, на трансляции из Череповца раньше без слез смотреть было нельзя. Желтый лед, тусклое освещение — тоска непроглядная. Лед покрасили, устанавливают динамическое освещение, видеокуб должен появиться по ходу сезона, и теперь даже ожидается, что «Северсталь» появится на КХЛ ТВ. По крайней мере, матчи с иностранными клубами точно будут транслироваться. Хорошая картинка же не только не отваживает — она привлекает болельщиков приходить на арену. На эту тему, пусть и за океаном, проводилось немало исследований, и все они показывали вполне однозначную корреляцию.
Кроме того, к старту сезона «Северсталь» первым из клубов КХЛ представила собственное приложение. И не простое — с дополненной реальностью. Оно реагирует на специальные карточки, развешанные по арене баннеры и большой постер возле арены, вызывая анимированные 3D изображения игроков. Отличная штука для промоушена — народ скачивал просто для того, чтобы попробовать. Журналисты в стороне, естественно, не остались.
Инициативы «Северстали» не могут не радовать. Хоккей без околохоккея никому не сдался кроме группки хардкорных фанатов, процент которых в рамках погрешности. Потому что конкурирует с кинотеатрами и прочими развлечениями, существующими в рамках рыночных отношений. Что заставляет их работать на благо клиента. В КХЛ с этим, мягко говоря, не очень. И череповецкий клуб двигается в правильном направлении — в сторону открытости и кастомизации. Приятно видеть.
Вопросы — только к спортивной составляющей, которая в том самом рейтинге имеет долю в 30 процентов. Подсчет продвинутой статистики, которым будут заниматься с нового сезона, — это хорошо, но состав не слишком внушает. Особенно по части легионеров. Впрочем, все это поправимо. И стремление лиги понизить потолок зарплат пойдет «Северстали» только на пользу — с финансами у нее проблем никогда и не было, а неизбежное снижение зарплат позволит повысить качество состава.
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