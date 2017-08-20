Не пропустите! 10 главных дат 10-го сезона КХЛ

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21 августа

В этот день Матч Открытия КХЛ официально даст старт новому чемпионату. В бескомпромиссной битве встретятся два армейских суперклуба. Чемпион лиги СКА примет в Санкт-Петербурге трехкратного победителя регулярного чемпионата ЦСКА.

И в этом поединке начнется новый виток их противостояния за звание главного лидера нашей лиги.

16 сентября

На этот раз в гости к СКА пожалует «Магнитка». И болельщики двух лидеров Запада и Востока вспомнят о весеннем финале и сражениях за Кубок Гагарина. Кто-то — с гордостью за добытый трофей. Кто-то — с грустью за упущенную возможность…

Но как бы там ни было, битва недавних финалистов — всегда знаковое событие и особый нерв в отношениях соперников.

27 октября

Историческое дерби «Спартак» — «Динамо» в этом сезоне пройдет под необычно острым соусом. Нюанс в том, что впервые в истории КХЛ два московских клуба будут делить между собой арену — «ВТБ ледовый дворец». И красно-белые, и бело-голубые проведут там все без исключения домашние поединки.

Но кто же станет хозяином площадки в их очной ставке?! Формально в этой октябрьской встрече им будет «Спартак». Ну, а кто «глава дома» по жизни — ответит счет на табло в конце поединка.

22 ноября

Мимо первого в сезоне «зеленого дерби» тоже так просто не пройдешь. Тем более, что пройдет оно в Уфе, где летом полностью сменился тренерский штаб. Сможет ли известный финский специалист Эркка Вестерлунд к ноябрю пропитаться традициями «Салавата Юлаева» и осознать, что победа над «Ак Барсом» стоит в столице Башкирии больше, чем десяток других викторий?

2 декабря

А вот это будет действительно историческое событие! Впервые в истории КХЛ состоится матч регулярного чемпионата на открытом воздухе. Пройдет он в Хельсинки, где «Йокерит» примет в гости СКА. Поединок в одном из публичных парков финской столицы обещает собрать 18 тысяч зрителей и установить новый рекорд посещаемости КХЛ.

27 декабря

Праздновать день рождения клубов — добрая традиция КХЛ. Особенно, когда юбилей наступает у одной из команд, которая писала историю нашего хоккея. В декабре 70-летие отметит «Трактор». Круглая дата пришлась аккурат на домашний матч с «Локомотивом». И наверняка на арене ее отметят с размахом!

10 января

Пусть до Олимпиады всего месяц, но от одного из главных событий в своем чемпионате КХЛ не отказывается. И в январе, как и год назад, лига устроит не просто Матч звезд КХЛ, но целую «Неделю звезд хоккея». Она пройдет с 10 по 14 января в Астане.

28 января

В этот день в чемпионате КХЛ начнется самая длинная пауза в его истории. Она сделана для подготовки и участия сборной России на Олимпиаде-2018. Считается, что перерыв продлится 33 дня. И для большинства клубов это действительно так. Но формально последний поединок перед паузой состоится 28 января между рижским «Динамо» и «Йокеритом». А первыми после Игр в Корее в чемпионате КХЛ 26 февраля встретятся «Амур» и «Адмирал». Итого наша лига проживет без хоккея 28 дней.

3 марта

В первые дни весны стартует юбилейный Кубок Гагарина. И ценность у него будет особая! Тем более, что Олимпиада выбьет из ритма главных фаворитов, забрав их лучших игроков в сборную России. А их соперникам позволит целый месяц методично готовится к плей-офф.

26 апреля

Будем надеяться, что именно в этот день, только после отчаянного седьмого матча финала завершится десятый сезон КХЛ. И мы все узнаем имя нового чемпиона, добывшего свое звание в красивой и честной борьбе.