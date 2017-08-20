СКА vs ЦСКА: чей состав сильнее?

ВРАТАРИ

Никто не будет спорить с тем, что Сорокин — один из лучших вратарей КХЛ. Однако то же самое можно сказать и о Коскинене с Шестеркиным. Тогда как о Юханссоне, новичке ЦСКА, — определенно нет. Да, он признавался лучшим вратарем Швеции в 2016 году, когда стал чемпионом SHL в составе «Фрелунды». Но не выступал за сборную даже на Евротуре, да и в фарм-клубе «Чикаго», где оттрубил прошлый сезон, решив попробовать себя за океаном на пороге тридцатилетия, не сказать, чтобы выделялся. Фаст вон и вовсе становился MVP чемпионата мира, сыграл более 60 матчей в НХЛ, а толку? Плюс — уйдет время на адаптацию, которого понадобится больше, чем обычно, учитывая, что Ларс будет вторым номером. Быстро из шведских вратарей влился в струю разве что Андерс Нильссон.

В этой линии у СКА преимущество, хотя и не сказать, что оно многое петербуржцам дает. Сорокин пока, похоже, не совсем готов проводить по 50 игр, но это и не требуется, потому что не отразится на результатах команды с предлагаемым в Континентальной лиге уровнем соревновательности — состав москвичей позволит им обыгрывать большинство соперников и с Самойловым в воротах.

Вердикт: преимущество СКА.

ЗАЩИТА

СКА полностью сохранил чемпионскую оборону, да еще и пополнился Гавриковым и Рундбладом. Что бы ни говорили о Владиславе в «Локомотиве», мол, не так и жалко было его отпускать, потому что хватает молодых ребят, которые ничуть не менее, а то и более талантливы, — это монстр единоборств, выжигающий все на бортах. Что обязательно найдет, да и уже находит применение Знарком. Швед пока далек от того, чтобы заменить по-прежнему восстанавливающегося после травмы Войнова в плане помощи атаке, но потенциал у него для этого есть.

Стоит учесть, что несмотря на отличный от ЦСКА стиль игры, куда более располагающий к ошибкам, петербуржцы пропустили всего на четыре шайбы больше за всю прошлую регулярку, чем москвичи. Показатель того, насколько были надежны защитные порядки, которые еще и дадут фору главному сопернику в сыгранности.

Линия обороны ЦСКА за межсезонье пережила мини-революцию. Ушли Денисов, Кутузов и Панин. А вместо них появились Нестеров, Робинсон, Марченко и Пашнин. Качественный рост налицо. Как и акцент в сторону созидательных действий. И в надежности вряд ли потеряли. Да еще и ожидается прогресс как оставшихся в команде, так и только прибывших — возраст позволяет. Положим, чемпионов мира (Белов, Зубарев, Яковлев, Чудинов) и обладателей Кубка Стэнли (Войнов, Рундблад) в обороне московских армейцев нет, но потенциал этой линии очень даже высок. И при условии его реализации будет примерный паритет, пусть на стороне СКА пока и есть превосходство.

Вердикт: преимущество СКА, в потенциале — равенство.

НАПАДЕНИЕ

Шумаков, Шалунов, Окулов, Капризов, Бурдасов, Григоренко, Любимов — такому усилению позавидовал бы абсолютно любой клуб КХЛ. Даже в НХЛ никто бы от такого набора не отказался. Парни на любой вкус, сплошь молодые и талантливые, причем уже много доказавшие. «Ковровой» закупкой Игорь Есмантович и заметно поднял уровень мастерства в атаке, и глубины ей придал такой, что даже если половина нападения сломается — играть и побеждать будет кому. В этом нет ничего хорошего для КХЛ. Нет ничего хорошего для игроков, которые еще не успели заявить о себе в полной мере. Но для ЦСКА — определенно благо. Шестью более-менее равноценными тройками даже прошлогодний СКА не мог похвастать, а 16−2 в плей-офф говорят сами за себя.

СКА на фоне москвичей выглядит в этом плане более чем скромно. Вместо Шипачева и Дадонова (Хохлачева и Мозеса вполне можно оставить в скобках) — Калинин и Карпов. Так себе замена, уступающая во всем. Петербуржцы потеряли свою главную ударную силу — тройку Гусев — Шипачев — Дадонов. Никита на данном этапе «тащить» не в состоянии, Прохоркин, которого видят на месте Вадима, пока далек от уровня центрфорварда «Вегаса». Карпов, мягко говоря, не убедил на позиции Евгения, в результате чего поменялся тройками с Барабановым, на которого, впрочем, есть надежда, учитывая постоянный прогресс. Так или иначе, нападение ослабло. И уже не выглядит всесокрушающим. Да, игроков уровня Ковальчука и Дацюка у ЦСКА нет, но даже с поправкой на это атака москвичей выглядит как минимум не хуже. При том что гораздо моложе и перспективнее.

Вердикт: равенство, в потенциале — преимущество ЦСКА.

ИГРА

Стиль игры при Никитине все-таки претерпевает изменения. По крайней мере — пока. В арсенале ЦСКА появились диагонали со скидками и поперечные передачи в средней зоне, рассчитанные на подключения защитников, чтобы входить в зону атаки с контролем шайбы. Самих этих входов с контролем стало значительно больше. Тренерский штаб также явно озаботился качеством бросков, выбором позиции для них, забыв о никому не нужном и ничего по большому счету не дающем количестве. Отход от практикуемого ранее «бей-беги» налицо, и пока это, судя по предсезонным матчам, неплохо работает, порой позволяя куражиться, а не выполнять игру за игрой строго регламентированную работу «от забора и до обеда».

СКА и без того играл в атаку и отступать от выбранного направления явно не собирается. К слову, в игре петербуржцев стало еще больше пресловутого «отдал-открылся». И агрессивные построения чаще идут в ход. Объяснять больше никому ничего не надо, можно заниматься тонкой настройкой. Никитину до этого еще предстоит дойти. Поэтому на данный момент команду Знарка все же стоит поставить выше и в этом аспекте. Но у ЦСКА есть все предпосылки для того, чтобы достать конкурента.

Вердикт: преимущество СКА, в потенциале — равенство.