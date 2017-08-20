СКА vs ЦСКА: чей состав сильнее?
«СЭ» сравнивает составы двух главных фаворитов десятого чемпионата КХЛ, которые в понедельник откроют новый сезон.
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ВРАТАРИ
Никто не будет спорить с тем, что Сорокин — один из лучших вратарей КХЛ. Однако то же самое можно сказать и о Коскинене с Шестеркиным. Тогда как о Юханссоне, новичке ЦСКА, — определенно нет. Да, он признавался лучшим вратарем Швеции в 2016 году, когда стал чемпионом SHL в составе «Фрелунды». Но не выступал за сборную даже на Евротуре, да и в
В этой линии у СКА преимущество, хотя и не сказать, что оно многое петербуржцам дает. Сорокин пока, похоже, не совсем готов проводить по 50 игр, но это и не требуется, потому что не отразится на результатах команды с предлагаемым в Континентальной лиге уровнем соревновательности — состав москвичей позволит им обыгрывать большинство соперников и с Самойловым в воротах.
Вердикт: преимущество СКА.
ЗАЩИТА
СКА полностью сохранил чемпионскую оборону, да еще и пополнился Гавриковым и Рундбладом. Что бы ни говорили о Владиславе в «Локомотиве», мол, не так и жалко было его отпускать, потому что хватает молодых ребят, которые ничуть не менее, а то и более талантливы, — это монстр единоборств, выжигающий все на бортах. Что обязательно найдет, да и уже находит применение Знарком. Швед пока далек от того, чтобы заменить
Стоит учесть, что несмотря на отличный от ЦСКА стиль игры, куда более располагающий к ошибкам, петербуржцы пропустили всего на четыре шайбы больше за всю прошлую регулярку, чем москвичи. Показатель того, насколько были надежны защитные порядки, которые еще и дадут фору главному сопернику в сыгранности.
Линия обороны ЦСКА за межсезонье пережила
Вердикт: преимущество СКА, в потенциале — равенство.
НАПАДЕНИЕ
Шумаков, Шалунов, Окулов, Капризов, Бурдасов, Григоренко, Любимов — такому усилению позавидовал бы абсолютно любой клуб КХЛ. Даже в НХЛ никто бы от такого набора не отказался. Парни на любой вкус, сплошь молодые и талантливые, причем уже много доказавшие. «Ковровой» закупкой Игорь Есмантович и заметно поднял уровень мастерства в атаке, и глубины ей придал такой, что даже если половина нападения сломается — играть и побеждать будет кому. В этом нет ничего хорошего для КХЛ. Нет ничего хорошего для игроков, которые еще не успели заявить о себе в полной мере. Но для ЦСКА — определенно благо. Шестью
СКА на фоне москвичей выглядит в этом плане более чем скромно. Вместо Шипачева и Дадонова (Хохлачева и Мозеса вполне можно оставить в скобках) — Калинин и Карпов. Так себе замена, уступающая во всем. Петербуржцы потеряли свою главную ударную силу — тройку Гусев — Шипачев — Дадонов. Никита на данном этапе «тащить» не в состоянии, Прохоркин, которого видят на месте Вадима, пока далек от уровня центрфорварда «Вегаса». Карпов, мягко говоря, не убедил на позиции Евгения, в результате чего поменялся тройками с Барабановым, на которого, впрочем, есть надежда, учитывая постоянный прогресс. Так или иначе, нападение ослабло. И уже не выглядит всесокрушающим. Да, игроков уровня Ковальчука и Дацюка у ЦСКА нет, но даже с поправкой на это атака москвичей выглядит как минимум не хуже. При том что гораздо моложе и перспективнее.
Вердикт: равенство, в потенциале — преимущество ЦСКА.
ИГРА
Стиль игры при Никитине
СКА и без того играл в атаку и отступать от выбранного направления явно не собирается. К слову, в игре петербуржцев стало еще больше пресловутого «отдал-открылся». И агрессивные построения чаще идут в ход. Объяснять больше никому ничего не надо, можно заниматься тонкой настройкой. Никитину до этого еще предстоит дойти. Поэтому на данный момент команду Знарка все же стоит поставить выше и в этом аспекте. Но у ЦСКА есть все предпосылки для того, чтобы достать конкурента.
Вердикт: преимущество СКА, в потенциале — равенство.
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