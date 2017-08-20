Кинэн: «Куньлуню» меня порекомендовала Россия, рад быть тренером в Китае

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67-летний канадский специалист Майк Кинэн, возглавивший в этом межсезонье «Куньлунь Ред Стар», рассказал о проделанной работе в клубе и порассуждал о перспективах национальных команд на предстоящих Олимпийских играх в Корее.

«Работа в “Куньлуне” — новый вызов в моей тренерской карьере»

— Как «Куньлунь» готовился к новому сезону?

— Нам необходимо было достичь определённого прогресса в построении команды, усовершенствовать индивидуальные показатели. Вместе с тем нужно выстроить систему, по которой будет играть команда. Наиграть связки игроков, дать им время сыграться — это процесс, который требует много времени, и мы видим улучшения в нашей игре.

— Работа в «Куньлуне» — это новый вызов для вас?

— Да, безусловно, само приглашение работать в КХЛ — интересный вызов для меня, и это очень хорошо. А работа в «Куньлуне» — это действительно новый вызов в моей тренерской карьере. После ухода Владимира Юрзинова-младшего с поста тренера я принял это решение и с гордостью выстраиваю конкурентоспособную команду.

— Насколько сложно выстраивать команду с нуля?

— Это требует времени, но у меня богатый опыт как на уровне менеджера, так и на уровне тренера в НХЛ, так что я стараюсь использовать весь свой опыт в построении новой команды.

— Приглашение Войтека Вольски — это полностью ваше решение? Для вас было важно работать с игроком, который уже играл под вашим руководством в «Металлурге»?

— В первую очередь, это отлично для него, потому что у Войтека было серьёзное повреждение спины. Во-вторых, для начала мы изучили его показатели, ещё раз проверили его здоровье. Он в хорошем состоянии. Мы поговорили с ним, Вольски рад присоединится к нашей команде.

— Сможет ли он стать лидером в «Куньлуне»?

— Ещё рано говорить о том, что он станет лидером в команде — это будет следующей его задачей. В первую очередь Войтек игрок с опытом игры в КХЛ, он демонстрирует высокий уровень игры и уже выигрывал кубок Гагарина, что немаловажно.

«Изначально сложно сказать, на что способна команда»

— Что вы можете сказать о составе команды после предсезонной подготовки?

— Изначально сложно сказать, на что способна команда. Это покажут игры, а нашей задачей было тренироваться и отточить свою игру. Игры на турнире Sochi Hockey Open были первыми в предсезонной подготовке, после чего мы отправились на мемориал имени Ромазана, который удалось выиграть.

— После игр на турнире в Сочи вам нужны новые игроки?

— Нет, новые игроки для нашей команды не нужны. На данный момент я вижу хороший прогресс в составе «Куньлуня», постоянно ищу возможности для улучшения модели нашей игры и смотрю на способности игроков. К слову, мы всегда смотрим и оцениваем рынок хоккеистов.

— Почему Роман Людучин покинул команду?

— Он был на пробном контракте, после которого мы не предложили ему основной контракт.

— Кстати, как вам Сочи, понравился?

— Я мало, что знаю о Сочи. Могу сказать, что это довольно обширный курортный город, с достаточно жарким климатом. Однако это никак не влияло на игру, мы жили по расписанию: «стадион-отель».

«Понравилась возможность быть тренером в Китае»

— Что вы можете сказать о решении, согласно которому игроки НХЛ не поедут на предстоящие Олимпийские игры?

— Я был немного удивлён такому решению. Безусловно уверен, что будут идти переговоры. Думаю, что в 2022 году игроки НХЛ поедут на Олимпийские игры в Китай.

— Насколько упадёт уровень хоккейного турнира без игроков НХЛ?

— Конечно, будет нанесён ущерб некоторым командам, всё-таки лучшие игроки из многих стран не поедут Олимпиаду. Но с другой стороны уровень турнира будет конкурентоспособным, потому что многие игроки будут показывать высокий уровень игры, и мы увидим хоккеистов, которые не играли на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

— Были ли у вас предложения от других клубов из НХЛ или КХЛ?

— К этому вопросу я подошёл еще в прошлом декабре, когда получил российский паспорт. В России к тому моменту я работал три года. А китайским владельцам меня порекомендовала именно Российская Федерация. После этого я не рассматривал какие-либо другие предложения. Я выбрал «Куньлунь», мне очень понравилось это предложение и возможность быть тренером здесь, в Китае.

«Шансы на победу на Олимпиаде есть у каждой сборной»

— Как вы расцениваете шансы российской сборной на предстоящей Олимпиаде?

— Из-за того, что игроки НХЛ не поедут на Олимпийские игры, шансы на победу есть у каждой сборной. Уровень игры каждой команды будет неплохим, и матчи получатся очень привлекательными, так как будут набираться игроки из хороших лиг по всему миру.

— Держите ли вы в голове мысль о возвращении в НХЛ в качестве тренера или менеджера?

— Нет, это невозможно. Я хотел бы закончить проект в Китае. Это очень большая цель, которая требует много работы, которую нужно наладить. «Куньлунь» — это команда, у которой есть большая программа, так что на ближайшие пять лет я не рассматриваю другую работу.

— Какая цель на данный момент важнее: собрать пятёрку китайских хоккеистов, которые будут демонстрировать слаженную игру, или выйти во второй раунд плей-офф?

— Я думаю, что создание слаженной пятёрки китайских хоккеистов может помочь нам в выходе во второй раунд плей-офф.

— Как вы можете охарактеризовать команду в нескольких словах?

— «Куньлунь» — это конкурентоспособная команда. С игроками, которые усердно работают на протяжении каждого дня. Объединённые одной целью хоккеисты выполняют поставленные задачи, стараясь думать и играть в едином ключе как одно целое.