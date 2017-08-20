Борис Майоров: В Кинэна не верю! Бой ЦСКА дадут Знарок и Билялетдинов

— Если сравнивать состав московских армейцев с другими командами КХЛ и их желание завоевать Кубок, о котором они говорят часто и не стесняясь, то ЦСКА, безусловно, главный фаворит сезона, — рассуждает Борис Майоров. — Клуб не скрывает своих амбиций, ведь он уже дважды был в шаге-двух от заветной цели. Отсюда и великолепный подбор исполнителей, которых в ЦСКА, на мой взгляд, все же перебор. Такого состава нет ни у СКА, ни у «Магнитки», ни у «Ак Барса».

— Состав действительно силен. Но справиться ли с ним Игорь Никитин?

— Однозначного ответа у меня нет. Опыта работы у Никитина вроде бы вполне достаточно. Но вот карьеру главного тренера Игорь возобновляет после долгого перерыва, считай, с нуля. Поэтому рассуждать о будущем наставника ЦСКА я бы сегодня не рискнул. Давайте все же посмотрим, как его команда начнет регулярный чемпионат.

— Сможет ли Олег Знарок после тяжелейшего олимпийского турнира мгновенно переключиться на плей-офф КХЛ и уже там биться за чемпионство с тем же ЦСКА?

— А разве у Знарка есть выбор? Но вот за него я как раз не волнуюсь. У Олега Валерьевича достаточно помощников и в сборной, и в клубе. Вот уже было объявлено, что на время его отсутствия СКА возглавит опытный Петр Воробьев. А также я бы напомнил, что и тренеры других топ-клубов КХЛ — Никитин из ЦСКА и Илья Воробьев из «Магнитки» тоже будут находиться в штабе сборной России во время Олимпиады.

Вымотается главный тренер сборной на турнире в Корее или нет — деваться ему некуда. Но Знарок — профессионал. И потому сразу после Игр начнет работу в Питере, засучив рукава. Я в таких случаях считаю, что в середине сезона наоборот неплохо сменить обстановку, отдохнуть от клуба, переключиться на совсем другие задачи… А потом вернутся в СКА со свежими эмоциями.

— Нынешним летом клубы КХЛ возглавили два мощных иностранных специалиста — Майк Кинэн пришел в «Куньлунь», а Эркка Вестерлунд — в «Салават Юлаев». Смогут ли они стать лидерами Востока?

— В «Куньлунь» я не верю. Все же китайский клуб — новичок в нашей лиге. И хотя погоду в нем делают совсем не китайцы, а Кинэну уже случалось побеждать в КХЛ… Все же бороться с нашими грандами за Кубок «Куньлунь» пока не готов.

А вот Встерлунд — другое дело. Его «Салават» будет биться за участие в финале до последнего. Финский специалист много чего выиграл за свою карьеру. И я уверен, что под его началом уфимцы будут играть мощнее, чем в прошлом году.

Но если говорить о Востоке в целом, учитывая, что «Магнитка» потеряла целый ряд лидеров, я бы сказал, что новым лидером конференции станет все же «Ак Барс» во главе с опытным Зинэтулой Билялетдиновым, а не «Куньлунь» или «Салават».