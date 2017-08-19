СКА выстрелил из пушки и «заиграл» Кузнецова

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СВАДЬБА И ВЕТЕР

Презентация СКА началась… со свадьбы. Стрелка Заячьего острова — очень популярное место для брачных фотосессий. Вообще-то армейское мероприятие было закрытым, но разве кто-то может отказать невесте в белом платье? В итоге молодожены вдоволь пофотографировались на фоне Ростральных колонн и Дворцового моста и огромных красных букв, складывавшихся в слово «Команда № 1», но самое главное упустили — задержались бы на полчасика и смогли бы сделать фото с Дацюком и Ковальчуком.

Примерно за час до начала презентации случилось ЧП — поднялся сильный ветер и опрокинул буквы «М» и «Д». От слогана, который так понравился молодоженам, осталось что-то невразумительное: «Ко-ан-а № 1». Правда, недоразумение быстро устранили. Это был единственный каприз погоды за весь день. Организаторам даже не пришлось полностью закрывать огромный шатер, в котором проходила презентация, — все гости смогли наслаждаться фантастическим видом на Зимний дворец и стрелку Васильевского острова.

ВЕТЕРАНСКИЕ СТРЕЛЬБЫ

Когда один из коллег узнал, что презентация СКА начинается в 11 часов утра в субботу, он не мог скрыть негодования:

— Они бы еще на семь утра назначили!

Если бы мы жили в петровские времена, то именно так бы и случилось — то, что сейчас называют полуденным выстрелом, во время строительства Петербурга, было сигналом к началу рабочего дня. А работать тогда начинали рано…

СКА уже четвертый год подряд использует петропавловскую пушку как стартовый пистолет. Сигнал к началу прошлого сезона давал Павел Дацюк, до этого из пушки в воздух палил Илья Ковальчук, а в этот раз в клубе подошли к вопросу нестандартно и доверили почетное право ветеранам — игрокам бронзового СКА-1970/71 Игорю Щуркову и Павлу Козлову.

ВИТАМИНКИ ДЛЯ ЗНАРКА

Самый забавный момент презентации СКА случился во время представления игроков. Ведущий перепутал странички текста и фамилии игроков. Сначала не повезло Егору Рыкову, которого назвали Егором… Яковлевым, а потом Чудинов волшебным образом превратился в Гаврикова.

— Другую страницу бери! — посоветовали ему уже получившие свитера хоккеисты.

Потом журналистов развеселил Олег Знарок. Рулевой СКА и сборной России сначала не хотел отвечать на вопрос о допинговой истории Даниса Зарипова:

— Как восприняли историю с Зариповым?

— Давайте вопросы только по сегодняшнему дню — отмахнулся Знарок, но через секунду все-таки решил высказаться: — Конечно, воспринял негативно. Человек ничего не употреблял… Что вы хотите от меня услышать? Я сочувствую ему.

Но на этом тему не закрыли. Журналисты принялись выпытывать у тренера, как он собирается справляться с большими нагрузками и предложили Знарку курс витаминов:

— Может, какие-то витаминки будете принимать?

— Да, буду — развеселился Знарок: — Как Заря!

КУЗНЕЦОВ В СКА

Большой хоккейный день в Петербурге продолжился благотворительным матчем «От чистого сердца» между командами друзей СКА и друзей Ковальчука. При этом за армейцев внезапно сыграл Евгений Кузнецов, а в состав товарищей Кови были заявлены Аркадий Дворкович, который почему-то так и не появился на льду, и Дмитрий Торбинский. Футболист смело сошелся в круге вбрасывания с Павлом Дацюком, но составить конкуренцию капитану СКА не сумел.

В первом перерыве общаться с журналистами вышел Кузнецов и его моментально спросили о самом главном:

— Свитер СКА вам почти родной?

— Даже не знаю, как сказать. Наверное, когда сыграю первый матч, тогда и будет родным. Но таким, как в Челябинске, все равно никогда не станет. Это мой дом, где я вырос, где меня воспитали. Пусть и говорят, что никто никому ничем не обязан, но я все равно считаю, что обязан Челябинску.

ПОКЕР РОТЕНБЕРГА

Чаще всего подобные матчи заканчиваются очень результативной ничьей, но в этот раз было не так. Команда друзей СКА уверенно обыграла друзей Ковальчука со счетом 11:5, а Роман Ротенберг сделал покер. Капитан проигравших сразу после игры поздравил вице-президента СКА с четырьмя голами, а потом рассказал, как потратят 10 миллионов, заработанных с помощью благотворительного матча.