СКА выстрелил из пушки и «заиграл» Кузнецова
В субботу в Петербурге прошло сразу два больших хоккейных события — презентация СКА перед сезоном-2017/18 и благотворительный матч «От чистого сердца».
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Видимо, что-то случилось...
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СВАДЬБА И ВЕТЕР
Презентация СКА началась… со свадьбы. Стрелка Заячьего острова — очень популярное место для брачных фотосессий.
Примерно за час до начала презентации случилось ЧП — поднялся сильный ветер и опрокинул буквы «М» и «Д». От слогана, который так понравился молодоженам, осталось
ВЕТЕРАНСКИЕ СТРЕЛЬБЫ
Когда один из коллег узнал, что презентация СКА начинается в 11 часов утра в субботу, он не мог скрыть негодования:
— Они бы еще на семь утра назначили!
Если бы мы жили в петровские времена, то именно так бы и случилось — то, что сейчас называют полуденным выстрелом, во время строительства Петербурга, было сигналом к началу рабочего дня. А работать тогда начинали рано…
СКА уже четвертый год подряд использует петропавловскую пушку как стартовый пистолет. Сигнал к началу прошлого сезона давал Павел Дацюк, до этого из пушки в воздух палил Илья Ковальчук, а в этот раз в клубе подошли к вопросу нестандартно и доверили почетное право ветеранам — игрокам бронзового СКА-1970/71 Игорю Щуркову и Павлу Козлову.
ВИТАМИНКИ ДЛЯ ЗНАРКА
Самый забавный момент презентации СКА случился во время представления игроков. Ведущий перепутал странички текста и фамилии игроков. Сначала не повезло Егору Рыкову, которого назвали Егором… Яковлевым, а потом Чудинов волшебным образом превратился в Гаврикова.
— Другую страницу бери! — посоветовали ему уже получившие свитера хоккеисты.
Потом журналистов развеселил Олег Знарок. Рулевой СКА и сборной России сначала не хотел отвечать на вопрос о допинговой истории Даниса Зарипова:
— Как восприняли историю с Зариповым?
— Давайте вопросы только по сегодняшнему дню — отмахнулся Знарок, но через секунду
Но на этом тему не закрыли. Журналисты принялись выпытывать у тренера, как он собирается справляться с большими нагрузками и предложили Знарку курс витаминов:
— Может,
— Да, буду — развеселился Знарок: — Как Заря!
КУЗНЕЦОВ В СКА
Большой хоккейный день в Петербурге продолжился благотворительным матчем «От чистого сердца» между командами друзей СКА и друзей Ковальчука. При этом за армейцев внезапно сыграл Евгений Кузнецов, а в состав товарищей Кови были заявлены Аркадий Дворкович, который
В первом перерыве общаться с журналистами вышел Кузнецов и его моментально спросили о самом главном:
— Свитер СКА вам почти родной?
— Даже не знаю, как сказать. Наверное, когда сыграю первый матч, тогда и будет родным. Но таким, как в Челябинске, все равно никогда не станет. Это мой дом, где я вырос, где меня воспитали. Пусть и говорят, что никто никому ничем не обязан, но я все равно считаю, что обязан Челябинску.
ПОКЕР РОТЕНБЕРГА
Чаще всего подобные матчи заканчиваются очень результативной ничьей, но в этот раз было не так. Команда друзей СКА уверенно обыграла друзей Ковальчука со счетом 11:5, а Роман Ротенберг сделал покер. Капитан проигравших сразу после игры поздравил
— Они пойдут на помощь
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