Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА

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— Роман Ротенберг в благотворительном матче забросил четыре шайбы…

— Мы его поздравляем с этим достижением.

— Много денег собрали во время благотворительного матча. Куда они пойдут?

— На помощь следж-хоккеистам. Хорошо, что удалось собрать солидную сумму. Мы к этому стремимся. Деньги помогут.

— В понедельник старт сезона с ЦСКА. Какие эмоции испытываете?

— Соскучились по серьезным играм, старт сезона всегда приятный. Мы много тренировались, неплохо выглядели на турнире Пучкова. Подходим к первой игре во всеоружии.

— Не завидуете такому усилению?

— Нам нечему завидовать.

— Не боитесь такого соперника?

— Очень боимся! (смеется).

— Кто главный фаворит сезона: ЦСКА или СКА?

— Нас постоянно считают фаворитом. Выигрывать два года подряд очень трудно. Это еще одна непростая задача перед командой. Будем идти маленькими шагами.

— Личные цели ставите на сезон?

— Как можно больше выиграть кубков, медалей со сборной и с клубом. Это главная цель.

— Как новички вписались в команду?

— Хорошо, у нас коллектив добрый, поэтому новым ребятам легко приходится. По крайней мере мы делаем все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно.

— Прогресс Барабанова не удивляет?

— Он и в прошлом году здорово играл. Надеемся, что и в этом году он будет играть еще сильнее и стабильно. Многие ушли, но и у тех ребят, которые остались, будет больше игрового времени, в том числе и в большинстве. В этом есть свои плюсы.

— Олега Знарка пугает, насколько СКА хорошо готов к сезону?

— Тренеру виднее. Нас пугала предсезонка, сейчас начнутся официальные матчи — то, ради чего мы все делали, тренировались. Впереди интересный чемпионат, много хороших команд. Мы хорошо готовы.

— Сезон после первого чемпионства был не очень удачным. Какие-то уроки есть, чтобы избежать этого?

— Их нельзя сравнивать. После первого чемпионства у нас поменялся тренерский штаб, ушла половина команды. Сейчас этого нет. Слава богу, все осталось на месте, тренеры те же. Такого точно не повторится.

— А уход Дадонова и Шипачева?

— Желаем им удачи в НХЛ. Будем следить за ними. Когда приходим утром на тренировку, у нас в раздевалке показывают обзоры матчей. Побольше им голов и победы в Кубке.