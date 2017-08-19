Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА
Форвард СКА Илья Ковальчук — о соперничестве с ЦСКА, покере Романа Ротенберга и новичках армейцев.
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— Роман Ротенберг в благотворительном матче забросил четыре шайбы…
— Мы его поздравляем с этим достижением.
— Много денег собрали во время благотворительного матча. Куда они пойдут?
— На помощь
— В понедельник старт сезона с ЦСКА. Какие эмоции испытываете?
— Соскучились по серьезным играм, старт сезона всегда приятный. Мы много тренировались, неплохо выглядели на турнире Пучкова. Подходим к первой игре во всеоружии.
— Не завидуете такому усилению?
— Нам нечему завидовать.
— Не боитесь такого соперника?
— Очень боимся! (смеется).
— Кто главный фаворит сезона: ЦСКА или СКА?
— Нас постоянно считают фаворитом. Выигрывать два года подряд очень трудно. Это еще одна непростая задача перед командой. Будем идти маленькими шагами.
— Личные цели ставите на сезон?
— Как можно больше выиграть кубков, медалей со сборной и с клубом. Это главная цель.
— Как новички вписались в команду?
— Хорошо, у нас коллектив добрый, поэтому новым ребятам легко приходится. По крайней мере мы делаем все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно.
— Прогресс Барабанова не удивляет?
— Он и в прошлом году здорово играл. Надеемся, что и в этом году он будет играть еще сильнее и стабильно. Многие ушли, но и у тех ребят, которые остались, будет больше игрового времени, в том числе и в большинстве. В этом есть свои плюсы.
— Олега Знарка пугает, насколько СКА хорошо готов к сезону?
— Тренеру виднее. Нас пугала предсезонка, сейчас начнутся официальные матчи — то, ради чего мы все делали, тренировались. Впереди интересный чемпионат, много хороших команд. Мы хорошо готовы.
— Сезон после первого чемпионства был не очень удачным.
— Их нельзя сравнивать. После первого чемпионства у нас поменялся тренерский штаб, ушла половина команды. Сейчас этого нет. Слава богу, все осталось на месте, тренеры те же. Такого точно не повторится.
— А уход Дадонова и Шипачева?
— Желаем им удачи в НХЛ. Будем следить за ними. Когда приходим утром на тренировку, у нас в раздевалке показывают обзоры матчей. Побольше им голов и победы в Кубке.
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