Евгений Кузнецов: Свитер СКА станет родным после официальной игры

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«Обязан челябинской школе»

— Вы играете в свитере СКА. Он уже родной?

— Хм… — засмущался Кузнецов. — Даже не знаю, что сказать. Наверное, когда первый матч сыграю, тогда и будет родной. Но таким, как челябинский, не станет никогда. Это мой дом, там, где меня воспитали, где я вырос. Хоть и говорят, что никто ничем никому не обязан, я считаю, что я немножко обязан челябинской школе.

— Когда в Вашингтон?

— Через неделю, наверное.

— Вы говорили, что вас раздражают слова о том, что «Вашингтон» ослаб. Но разве это не так?

— Не всегда команда, которая на бумаге лучше, выигрывает. Не раз в этом убеждались. Всегда нужно искать позитив, много молодых ребят, у которых будут шансы. Произошла встряска, чтобы остальные ребята задумались. Конечно, тяжело терять друзей по команде, приходят другие. Но это и дорога молодым, ребятам, которым не довелось поиграть. Если посмотреть на команды, которые выигрывали Кубок Стэнли, всегда появлялись молодые 2−3 человека. У нас такого не было.

— А сколько вы забьете?

— Для меня это неважно, — снова смутился форвард «Вашингтона». — Главное, чтобы команда попала в плей-офф, и будем двигаться дальше. Если бы я хотел только забивать, пошел бы в другой вид спорта.

— Хотите с Овечкиным в одном звене играть?

— С Сашей приятно играть, быстро находим общий язык. У нас так в коллективе повелось, что все друг с другом общаются, не ругаются, ищут позитив, всегда помогают на льду.

«СКА — ЦСКА, как «Спартак» — «Зенит»

— В понедельник стартует новый сезон. Чего ждете от матча СКА — ЦСКА?

— Да вообще интересно, когда хоккей после лета начинается. Летом спорта вообще немного — такого, который мне интересен. Хотелось бы пару матчей зацепить, но «Трактор» на выезде будет играть. А сюда, в Петербург, нет возможности приезжать, жить негде. СКА и ЦСКА — два топ-клуба, у них сильнейший подбор игроков. То же самое, что «Спартак» — ЦСКА, «Зенит» — «Спартак», «Зенит» — ЦСКА в футболе. Матчи, которые всегда хочется смотреть.

— Вы были на матче «Спартак» — ЦСКА как раз. За кого болели?

— Ни разу не был на русском футболе до дерби. Хотел посмотреть, как это все происходит. Мне больше болельщики понравились.

— От американских отличаются?

— От американского футбола? Отличается, да.