Евгений Кузнецов: Свитер СКА станет родным после официальной игры
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в перерыве благотворительного матча выдал проникновенную речь о родине и «Вашингтоне».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Обязан челябинской школе»
— Вы играете в свитере СКА. Он уже родной?
— Хм… — засмущался Кузнецов. — Даже не знаю, что сказать. Наверное, когда первый матч сыграю, тогда и будет родной. Но таким, как челябинский, не станет никогда. Это мой дом, там, где меня воспитали, где я вырос. Хоть и говорят, что никто ничем никому не обязан, я считаю, что я немножко обязан челябинской школе.
— Когда в Вашингтон?
— Через неделю, наверное.
— Вы говорили, что вас раздражают слова о том, что «Вашингтон» ослаб. Но разве это не так?
— Не всегда команда, которая на бумаге лучше, выигрывает. Не раз в этом убеждались. Всегда нужно искать позитив, много молодых ребят, у которых будут шансы. Произошла встряска, чтобы остальные ребята задумались. Конечно, тяжело терять друзей по команде, приходят другие. Но это и дорога молодым, ребятам, которым не довелось поиграть. Если посмотреть на команды, которые выигрывали Кубок Стэнли, всегда появлялись молодые 2−3 человека. У нас такого не было.
— А сколько вы забьете?
— Для меня это неважно, — снова смутился форвард «Вашингтона». — Главное, чтобы команда попала в
— Хотите с Овечкиным в одном звене играть?
— С Сашей приятно играть, быстро находим общий язык. У нас так в коллективе повелось, что все друг с другом общаются, не ругаются, ищут позитив, всегда помогают на льду.
«СКА — ЦСКА, как «Спартак» — «Зенит»
— В понедельник стартует новый сезон. Чего ждете от матча СКА — ЦСКА?
— Да вообще интересно, когда хоккей после лета начинается. Летом спорта вообще немного — такого, который мне интересен. Хотелось бы пару матчей зацепить, но «Трактор» на выезде будет играть. А сюда, в Петербург, нет возможности приезжать, жить негде. СКА и ЦСКА — два
— Вы были на матче «Спартак» — ЦСКА как раз. За кого болели?
— Ни разу не был на русском футболе до дерби. Хотел посмотреть, как это все происходит. Мне больше болельщики понравились.
— От американских отличаются?
— От американского футбола? Отличается, да.
— Фанаты наши от американских.
— Да, там
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter