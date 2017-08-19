«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и стал победителем Мемориала Крутова по хоккею

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Заброшенными шайбами отметились Владимир Баканин (23-я и 46-я минуты), Сергей Сафин-Трегубов (25), Булат Миннеханов (32) и Савелий Кувардин (41).

В других матчах игрового дня московское «Динамо» победило столичный «Спартак» (5:1). Ярославский «Локомотив» по буллитам уступил московскому ЦСКА (2:3).

За тур до окончания турнира «Салават Юлаев» набрал 12 очков и стал недосягаем для соперников. Второе место занимает «Локомотив» (8), третье — «Динамо» (6), четвертое — ЦСКА (6), пятое — «Трактор» (4), шестое — «Спартак» (0).

Заключительный пятый тур пройдет в воскресенье. «Салават Юлаев» сыграет с «Локомотивом», «Спартак» — с «Трактором», «Динамо» — с ЦСКА.

Турнир проводится с 2013 года ежегодно в память о двукратном олимпийском чемпионе, обладателе Кубка Канады, пятикратном чемпионе мира, многократном чемпионе СССР Владимире Крутове. С 2002 года Крутов возглавлял Государственную школу высшего спортивного мастерства (ныне — ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»), которая после его смерти в 2012 году стала одним из организаторов Мемориала Крутова. Под руководством Крутова в 2003 году состоялась первая в истории России Спартакиада учащихся страны.