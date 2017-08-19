«Друзья СКА» победили в благотворительном хоккейном матче «Друзей Ковальчука»

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Традиционный матч под названием «От чистого сердца» проходит на протяжении семи лет в разных городах России. Средства, собранные в рамках этой игры, направляются на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями. Нынешний матч, организатором которого, в том числе, является и СКА, прошел в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В составе «Друзей СКА» выступали бывшие и нынешние игроки санкт-петербургской команды, в том числе Павел Дацюк, Максим Соколов, глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко, президент клуба и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов, правами на которого в КХЛ обладает СКА.