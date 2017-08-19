Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30734429/
19 августа 2017, 18:22 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Друзья СКА» победили в благотворительном хоккейном матче «Друзей Ковальчука»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Команда «Друзей СКА» стала победителем благотворительного матча против команды «Друзей Ковальчука», обыграв соперников со счетом 11:5.

Средства собранные в рамках этой игры направляются на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Традиционный матч под названием «От чистого сердца» проходит на протяжении семи лет в разных городах России. Средства, собранные в рамках этой игры, направляются на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями. Нынешний матч, организатором которого, в том числе, является и СКА, прошел в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В составе «Друзей СКА» выступали бывшие и нынешние игроки санкт-петербургской команды, в том числе Павел Дацюк, Максим Соколов, глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко, президент клуба и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов, правами на которого в КХЛ обладает СКА.

За «Друзей Ковальчука» выступали нападающие клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин и «Далласа» Александр Радулов, форвард СКА Илья Ковальчук, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, игроки ряда клубов КХЛ.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей

Лукин: ПКР выполнил большую часть критериев по восстановлению членства в МПК

Получивший гражданство РФ велогонщик Перкинс стал чемпионом России в кейрине

ВФСО "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении футболиста М'Вила