«Друзья СКА» победили в благотворительном хоккейном матче «Друзей Ковальчука»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Команда «Друзей СКА» стала победителем благотворительного матча против команды «Друзей Ковальчука», обыграв соперников со счетом 11:5.
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Традиционный матч под названием «От чистого сердца» проходит на протяжении семи лет в разных городах России. Средства, собранные в рамках этой игры, направляются на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями. Нынешний матч, организатором которого, в том числе, является и СКА, прошел в Ледовом дворце в
В составе «Друзей СКА» выступали бывшие и нынешние игроки
За «Друзей Ковальчука» выступали нападающие клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин и «Далласа» Александр Радулов, форвард СКА Илья Ковальчук,
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