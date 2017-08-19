«Барыс» уступил «Авангарду» и занял четвертое место на Мемориале Виктора Блинова

Омские хоккеисты проводили эту встречу в статусе победителя турнира, тем не менее, победу не отдали. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором отметился Николай Лемтюгов. Третья двадцатиминутка началась с шайбы Найджела Доуса, однако довольно быстро Данил Файзулин вновь вывел «Авангард» вперед, на этот раз окончательно. Итог подвел, оформивший дубль Лемтюгов.



Таким образом, «Барыс» с одной победой занял четвертое место на турнире, опередив лишь ханты-мансийскую «Югру».



«Авангард» — «Барыс» 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Шайбы:

1:0 — 23:34 Лемтюгов (Дервук, Фищенко). В равенстве

1:1 — 43:45 Доус (Вей, Диц). В равенстве

2:1 — 44:47 Файзуллин (Жукенов, Фищенко). В равенстве

3:1 — 50:15 Лемтюгов (Лисов, Пережогин). В равенстве



Вратари: Шилин — Карлссон

Штраф: 12:8 (6:4, 2:2, 4:2).