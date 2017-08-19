Знарок: В новом сезоне буду принимать витамины как Зарипов
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 авг —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер санкт-петербургского хоккейного клуба СКА и сборной России Олег Знарок пошутил, что в предстоящем сезоне, чтобы справиться с нагрузкой, будет принимать витамины, как хоккеист Данис Зарипов.
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КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года
«Большая нагрузка
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