Знарок: В новом сезоне буду принимать витамины как Зарипов

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КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский «Металлург». Позже Зарипов сообщил «Р-Спорт», что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию. Знарок с 2014 года является главным тренером сборной России. Он также руководит СКА (с 2016 года).