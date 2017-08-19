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19 августа 2017, 15:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Знарок: В новом сезоне буду принимать витамины как Зарипов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер санкт-петербургского хоккейного клуба СКА и сборной России Олег Знарок пошутил, что в предстоящем сезоне, чтобы справиться с нагрузкой, будет принимать витамины, как хоккеист Данис Зарипов.

Главный тренер <nobr>санкт-петербургского</nobr> хоккейного клуба <span class=error>СКА</span> и сборной России Олег <span class=error>Знарок</span> пошутил что в предстоящем сезоне чтобы справиться с нагрузкой будет принимать витамины как хоккеист <span class=error>Данис</span> <span class=error>Зарипов</span>. Увеличить
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КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский «Металлург». Позже Зарипов сообщил «Р-Спорт», что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию. Знарок с 2014 года является главным тренером сборной России. Он также руководит СКА (с 2016 года).

«Большая нагрузка из-за Олимпиады? А что, у меня в прошлом сезоне маленькая была? Витамины принимать? Да, буду, конечно. Вот как Заря (Данис Зарипов)!», — сказал Знарок журналистам с улыбкой.

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