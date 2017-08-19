Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера СКА во время ОИ

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Главный тренер СКА Олег Знарок будет руководить сборной России по хоккею на Играх в Южной Корее, которые пройдут в феврале 2018 года.

Воробьев уже исполнял обязанности главного тренера СКА во время Кубка мира осенью 2016 года.