Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера СКА во время ОИ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 авг —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Петр Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера СКА во время Олимпиады 2018 года, об этом было объявлено на презентации петербургского хоккейного клуба на сезон-2017/18, которая проходит на стрелке Заячьего острова.
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Главный тренер СКА Олег Знарок будет руководить сборной России по хоккею на Играх в Южной Корее, которые пройдут в феврале 2018 года.
Воробьев уже исполнял обязанности главного тренера СКА во время Кубка мира осенью 2016 года.
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