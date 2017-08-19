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19 августа 2017, 15:46 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера СКА во время ОИ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Петр Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера СКА во время Олимпиады 2018 года, об этом было объявлено на презентации петербургского хоккейного клуба на сезон-2017/18, которая проходит на стрелке Заячьего острова.

Петр Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера <span class=error>СКА</span> во время Олимпиады 2018 года об этом было объявлено на презентации петербургского хоккейного клуба на сезон-2017/18 которая проходит на стрелке Заячьего острова. Увеличить
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Главный тренер СКА Олег Знарок будет руководить сборной России по хоккею на Играх в Южной Корее, которые пройдут в феврале 2018 года.

Воробьев уже исполнял обязанности главного тренера СКА во время Кубка мира осенью 2016 года.

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