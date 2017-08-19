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19 августа 2017, 1:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Торпедо» переиграли «Тургау» в матче турнира в Швейцарии

МОСКВА, 19 авг — Р-Спорт. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над швейцарским «Тургау» в матче товарищеского хоккейного турнира Bodensee Cup, который проходит в Швейцарии.

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Кройцлингене, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу российской команды. В составе «Торпедо» отличились Каспарс Даугавиньш (17-я минута), Вячеслав Кулёмин (43-я и 58-я) и Жига Еглич (49-я).

Во втором матче турнира нижегородцы в субботу сыграют с клубом «Швеннингер Уайлд Уингз» (Германия).

Торпедо НН
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