Хоккеисты «Торпедо» переиграли «Тургау» в матче турнира в Швейцарии

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Кройцлингене, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу российской команды. В составе «Торпедо» отличились Каспарс Даугавиньш (17-я минута), Вячеслав Кулёмин (43-я и 58-я) и Жига Еглич (49-я).

Во втором матче турнира нижегородцы в субботу сыграют с клубом «Швеннингер Уайлд Уингз» (Германия).