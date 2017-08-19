Повторит ли СКА свой успех?

ТРЕНЕР

Олег ЗНАРОК

Спорить с тем, что по состоянию на сегодняшний день Олег Знарок является лучшим тренером, работающим в КХЛ, станет только безумец. Возможно, в этом сезоне на новый уровень выйдет Алексей Кудашов в «Локомотиве» либо напомнит о себе именитый Майк Кинэн с обновленным «Куньлунем». Однако сила Знарка не только в нем самом, его умении мотивировать и объединять коллектив. У главного тренера прекрасно подобраны ассистенты, прошедшие вместе с ним через многие испытания.

Харийс Витолиньш, наверное, сильнейший второй тренер в КХЛ, мозговой центр СКА и сборной России. Рашид Давыдов год за годом доказывает, как умеет работать с вратарями, добиваясь от них постоянного прогресса. Фамилии Михаила Бирюкова, Майкла Гарнетта, Александра Еременко, Игоря Шестеркина говорят сами за себя. Еще один плюс Знарка заключается в том, что он быстро адаптировался в Санкт-Петербурге и худо-бедно нашел общий язык даже со своенравными звездами. Единственная, да и то скорее вероятная проблема в новом сезоне связана с тем, что главный тренер в олимпийский сезон будет больше сосредоточен на подготовке национальной команды. Интересы СКА в этой связи могут немного пострадать.

ТРАНСФЕРЫ

Пришли: з. Рундблад (Лайонз, Швейцария), з. Гавриков (Локомотив), з. М. Тихонов (Амур), н. Калинин (Торонто, НХЛ), н. Карпов, н. Чебыкин (оба — Динамо М), н. Д. Квартальнов (ЦСКА), н. В. Комаров (Лада).

Ушли: Мусил, н. М. Юханссон (оба — ЦСКА — права), з. Юдин, н. Комаров, Хохлачев (все — Спартак), н. Бакулин (Северсталь), н. А. Волков (Тампа-Бэй, НХЛ), н. Дадонов (Флорида, НХЛ), н. Мозес (Рочестер, АХЛ), н. Шипачев (Вегас, НХЛ).

Впервые чуть не за десять лет деятельность петербуржцев на рынке нельзя признать бурной, поскольку несколько трансферных целей так и не были достигнуты. Причина в агрессивном поведении руководства ЦСКА, развившего неслыханную активность и закидавшего миллионами потенциальных новичков. Точно известно, что от Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Кирилла Капризова в Санкт-Петербурге не отказались бы.

С учетом отъезда в НХЛ Вадима Шипачева и Евгения Дадонова такие приобретения как минимум пригодились. Не получилось выцепить из НХЛ Евгения Кузнецова и Наиля Якупова. Не беда. Лучшее — враг хорошего, поэтому даже в нынешней ситуации есть плюсы. В отличие от ЦСКА тренерам СКА не придется ломать голову, как распределить игровое время между своими нападающими, чтобы все остались довольными и результат не пострадал. У чемпиона есть четкое разделение между условными звездами и работягами, таскающими рояль.

Даже сейчас центральная ось выглядит впечатляюще: Дацюк, Коскиранта, Прохоркин, Каблуков, Квартальнов! Калинин, Тихонов и Дергачев способны при случае также сыграть на этой позиции. С крайними тоже все в порядке, особенно после того, как московское «Динамо» из-за передряг со сменой руководства и юридического статуса не удержало Максима Карпова. Знарку нападающий давно знаком, поэтому должен быстро вписаться в игру петербуржской команды.

Остается вопрос, зачем СКА понадобилось сразу столько защитников — целая дюжина! Если они все находятся в добром здравии, то каждый из них способен претендовать на место в основном составе. Наверное, кто-то еще отправится в другие клубы, как это уже произошло с защитником Дмитрием Юдиным и нападающими Виктором Комаровым и Александром Хохлачевым, перешедшими в «Спартак». О таком изобилии кадровых ресурсов могут лишь мечтать все остальные клубы КХЛ, за исключением ЦСКА. Любой другой результат, кроме защиты титула, станет оглушительной сенсацией.

ЗВЕЗДА

Илья КОВАЛЬЧУК

В межсезонье не смог вернуться в НХЛ из-за жесткой позиции «Нью-Джерси», обладающего правами на него, и еще на год продлил контракт со СКА. В свои 34 года он остается не только самым медийным игроком КХЛ, но и сохранил качества бомбардира. Вдобавок у него будет дополнительная мотивация — попасть на Олимпиаду. Так что в наступающем сезоне в выигрыше обязаны оказаться все: и сам Ковальчук, и СКА, и Олег Знарок, и сборная России.

МОЛОДОЙ ИГРОК

Артем ЗУБ

Очень нравится тренерам СКА, поэтому в свои 21 год успел съездить на последний чемпионат мира, где для дебютанта смотрелся неплохо. Хабаровчанина сложно назвать сложившимся игроком, хотя лучше у него пока получается выполнять свои непосредственные обязанности. Но потенциал Зуба, кажется, заметно выше. Если защитник сможет прибавить и в атакующих действиях в ближайшие пару лет, то сборная России получит качественного игрока основного состава на долгие годы.

ИНТРИГА

После отъезда в НХЛ своих партнеров по звену Шипачева и Дадонова Никита Гусев очутился только в третьей тройке. Сюжет! Николай Прохоркин и Максим Карпов — нападающие хорошие, но совсем другого плана. Они более прямолинейные и пробивные, но при этом менее склонные к контролю шайбы и комбинационной игре. Есть большие сомнения, что Гусеву с новыми партерами удастся приблизиться к показателям прошлого сезона, когда он стал лучшим бомбардиром СКА в плей-офф, а с учетом регулярного чемпионата набрал 94 очка! Но если он сможет и в новых условиях регулярно отмечаться заброшенными шайбами и результативными передачами, то станет в один ряд с Мозякиным, Ковальчуком и другими признанными звездами лиги.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

ЦИТАТА

— Послушайте, откуда вы берете весь этот мусор, в каком кафе «Шанталь» вы собираете эти слухи?

Геннадий ТИМЧЕНКО, президент СКА на вопрос о том, что у нападающего команды Сергей Плотникова был обнаружен допинг.

ЦИФРА