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18 августа 2017, 22:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Никитин: ЦСКА непросто далась победа над «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА непросто далась победа над московским «Динамо» в заключительной встрече на Кубке мэра Москвы. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

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В пятницу ЦСКА победил «Динамо» в овертайме со счетом 4:3 и стал победителем Кубка мэра Москвы. Второе место занял «Спартак», третье — «Динамо», четвертое — «Витязь».

«Тяжело было — третья игра за четыре дня. “Динамо” так хорошо душит, это идет только на пользу. Удаления сломали немного, но ребята молодцы — собрались и вытащили матч», — сказал Никитин.

Поделился впечатлениями от игры и тренер бело-голубых Владимир Воробьев. «Хороший матч получился, интересный для болельщиков. К сожалению, проиграли. Немного нам не хватило, но понравилось движение и отношение ребят к делу», — сказал специалист.

«Да, молодые ребята, ошибаются. Но будем работать, есть над чем. Опять нас где-то подвела игра в неравных составах. Хороший матч, так что будем готовы к началу чемпионата», — заверил Воробьев.

Турнир проходил в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало «Динамо», которое всего выиграло трофей четырежды. Столько же раз побеждал ЦСКА, дважды — «Спартак».

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