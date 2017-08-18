Никитин: ЦСКА непросто далась победа над «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА непросто далась победа над московским «Динамо» в заключительной встрече на Кубке мэра Москвы. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.
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В пятницу ЦСКА победил «Динамо» в овертайме со счетом 4:3 и стал победителем Кубка мэра Москвы. Второе место занял «Спартак», третье — «Динамо», четвертое — «Витязь».
«Тяжело было — третья игра за четыре дня. “Динамо” так хорошо душит, это идет только на пользу. Удаления сломали немного, но ребята молодцы — собрались и вытащили матч», — сказал Никитин.
Поделился впечатлениями от игры и тренер
«Да, молодые ребята, ошибаются. Но будем работать, есть над чем. Опять нас
Турнир проходил в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало «Динамо», которое всего выиграло трофей четырежды. Столько же раз побеждал ЦСКА, дважды — «Спартак».
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