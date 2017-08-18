Хоккеист ЦСКА Марченко признался, что непривычно чувствовал себя на большой площадке

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В пятницу ЦСКА в заключительном матче Кубка мэра Москвы победил «Динамо» в овертайме со счетом 4:3 и стал победителем турнира. Второе место занял «Спартак», третье — «Динамо», четвертое — «Витязь».

«Рад, что выиграли. Были моменты, где мог сыграть лучше, но ребята помогли. Я начал готовиться к сезону с 1 июля — были кардионагрузки, но не было моментов борьбы за шайбу. С [Богданом] Киселевичем неплохо взаимодействовали, старались друг другу подсказывать. Немного непривычно было на большой площадке, даже тренировочный каток у меня был немного меньше, поэтому нужно привыкнуть», — сказал Марченко.

В среду ЦСКА объявил о достижении договоренности с защитником о трехлетнем контракте. Ранее Марченко выступал в Национальной хоккейной лиге за «Детройт» и «Торонто». Он является воспитанником ЦСКА, до 2012 года защитник выступал за молодежную команду клуба «Красная армия», в составе которой стал обладателем Кубка Харламова в 2011 году.