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18 августа 2017, 22:14 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

ТАСС, 18 августа. ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы по хоккею. Игры турнира проходили во дворце спорта «Мегаспорт».

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В заключительном матче турнира армейцы в овертайме победили «Динамо» со счетом 4:3.

В составе ЦСКА отличились Джефф Плэтт (11-я минута), Александр Попов (30), Константин Окулов (50, 61). За «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Марковин (24), Дмитрий Сидляров (26), Никита Комаров (29).

ЦСКА занял первое место с восемью очками. «Спартак» стал вторым (6), «Динамо» — третьим (4), «Витязь» — четвертым (0).

Турнир проходил в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало «Динамо», которое всего выиграло трофей четырежды. Четырежды первым становился ЦСКА, дважды — «Спартак». Год назад «Динамо» также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял «Витязь», четвертое — «Спартак».

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