ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

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В заключительном матче турнира армейцы в овертайме победили «Динамо» со счетом 4:3.

В составе ЦСКА отличились Джефф Плэтт (11-я минута), Александр Попов (30), Константин Окулов (50, 61). За «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Марковин (24), Дмитрий Сидляров (26), Никита Комаров (29).

ЦСКА занял первое место с восемью очками. «Спартак» стал вторым (6), «Динамо» — третьим (4), «Витязь» — четвертым (0).

Турнир проходил в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало «Динамо», которое всего выиграло трофей четырежды. Четырежды первым становился ЦСКА, дважды — «Спартак». Год назад «Динамо» также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял «Витязь», четвертое — «Спартак».