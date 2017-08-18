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ПЕРЕГРУЗИТЬ ГОЛЫШЕВА? НАСМЕШИЛИ!

— Говорят, что перед этим сезоном вас заставили изменить систему подготовки. И обязательно отменить баллоны.

— Были же баллоны. После турнира в Нижнем Новгороде мы вернулись домой и у нас была специальная тренировка. Все говорят, что мои баллоны — это нечто такое страшное. Но ведь и я изменился.

— В чем?

— Раньше у меня на каждом баллоне сидело по четыре человека, а сейчас по три. Я понимаю, что все говорят про эти баллоны, но вы же не забывайте, что хоккеист в КХЛ должен быть физически сильным. Без этого никуда. Нет никаких перспектив даже у самого талантливого игрока без отличной физической подготовки. Посмотрите на Алексея Симакова. У него нет габаритов, а он до сих пор показывает хороший хоккей. Потому что очень сильно силен физически. И есть обратные примеры. У нас есть молодой парень Кирилл Пилипенко.

— Очень техничный нападающий из Балашихи.

— Очень техничный. Но на таком уровне у него не получается играть, так как нет силенок. Он не готов для этой лиги. Но стоит ему подтянуть, так вы увидите совсем другого хоккеиста.

— Но есть и другая проблема. Взять того же Анатолия Голышева. Стоит его перегрузить, как у форварда пропадает легкость, он зажат.

— Очень смешно. Нет, правда вы меня сейчас повеселили. О чем вообще речь? Что такое «перегруженный»? Это же не мешает другим хоккеистам в лиге показывать хороший хоккей, несмотря на нагрузки. Все же в равных условиях.

— Или взять Евгения Чесалина. Он тоже легкий. Стоит его перегрузить и все пропадет.

— Чесалин не случайно у нас играет в первом звене. И по игре, и по результату. И я бы не сказал, что ему мешают тренировки с баллонами или без. Проблема у Голышева совершенно другая.

— Какая?

— Она у него в голове. Он все еще живет тем сезоном, когда забросил двадцать шайб. Анатолий уверен, что так будет всегда. Да не будет просто так ничего. Надо работать, Толик. Талант у него есть, но раскрыться он может только при должной работе. А если работать мало, то и получится шесть шайб, как в прошлом сезоне.

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— Так вас заставили изменить систему сборов или нет?

— Да не было каких-то требований. Просто и я же с каждым годом меняюсь. И если бы не делал этого, то не доработал бы до такого возраста. Добрей стал.

— Так вот про Алексея Симакова. Он сейчас шутит: «Я начал при Владимире Крикунове и при нем и закончу».

— Или я раньше закончу.

— Как это?

— Для меня это последний сезон в КХЛ. Больше я главным тренером работать не буду. Все, хватит.

— Устали?

— Да не то, чтобы устал. Но сколько я еще должен быть главным тренером по-вашему? Вы же тоже не будете вечно журналистом. Пришло мое время заканчивать. Я же из старой гвардии последним остался.

— Николай Соловьев еще.

— Так он сейчас без работы. Но, допустим, Соловьев. Он и я. Сильно на меня смерть Валерия Белоусова повлияла. Это мой друг. Мне звонят, говорят, Валерка умер, а я поверить не могу. Кричу, что за глупые шутки. Мы же вот с ним недавно разговаривали. А он ушел. Сколько времени мы с ним в одном номере в сборной прожили. Эх.

— Так получается, что я делаю второе большое интервью с вами за два года и оба раза вы обещаете завершить карьеру. Не из-за меня случайно?

— Тогда в «Нефтехимике» я тоже был готов уйти. Но мне нужен полный сезон, чтобы я отработал до конца. В Нижнекамске же вообще странная ситуация получилась. Меня туда звали, уговаривали. Я еще владельцу клуба говорил, что вы ведь снимете меня, не дожидаясь конца сезона.

— И снял.

— Да не он снял, а два человека, которые находились рядом с ним. Я его и предупреждал, что они меня «съедят», не позволят ничего сделать. Не ошибся.

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТРЕНЕРЫ ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ ПЕРЕОЦЕНЕНЫ

— Но я про другое хотел спросить. Мне казалось, что тогда вы, сделав заявление о том, что заканчиваете, как-то лишили себя мотивации, потухли внутренне.

— Ничего подобного. Нам там совсем немного не хватило, чтобы попасть в плей-офф, да и убрали меня, когда мы занимали девятое место. Но сейчас с «Автомобилистом» все иначе. Я хочу добиться с этой командой отличного результата, может, выиграть что-то. Собирается отличный коллектив.

— Соглашусь.

— Просто он совсем новый. В команду пришло очень много хоккеистов, но даже сейчас видно, что почти все ребята понимают, чего от них хотят. И я вижу, что прогресс есть. Но сейчас то что о результатах говорить? Вот скоро начнется сезон…

— Заметил, что вы стали больше ругаться на скамейке.

— А раньше молчал?

— Чаще всего были спокойным.

— Я не ругаюсь, а подсказываю. Говорю, команда строится, еще не все до конца все понимают.

— Продолжим про слухи. Вроде бы, новые владельцы были готовы привезти к вам лучшего тренера по физической подготовке из Канады, но вы отказались.

— Да это не так было. Я не против новых людей в штабе, не против пользоваться самыми современными технологиями. Еще когда работал в сборной, то мы перед Олимпиадой в Турине отправляли ребятам видео, как им играть в тех или иных ситуациях. У нас же не было сборов на две недели. Мы тренировались один день перед играми. Так вот я вам скажу, что эти североамериканские тренеры по физической подготовке переоценены.

— Но работают в России. Всякие «резинки» появились.

— Опять же я не против, но все это, скорее, поддерживает игроков в тонусе, а не дает им базу перед сезоном. Помните, какой провал был у Кари Хейккиля в «Нефтехимике»? А я сразу понял, что так будет.

— Почему?

— Да они на сборах не базу закладывали, а работали словно в отпуске. Перешагивали барьеры, например. Я как увидел это, сразу все понял. И дошли они с ним до последнего места в турнирной таблице, хотя у «Нефтехимика» никогда такого не было.

— То есть лучше бегать по асфальту, как вы практикуете после каждой игры.

— Так не на время же мы бегаем. Это обычная пробежка после матча и я не считаю, что она чем-то плоха. Ребята восстанавливаются. Вы так спрашиваете, будто я против прогресса.

— Не против.

— Я вот точно уверен, что нам нужны аналитики. Мы получаем самую продвинутую статистику после каждой игры, но с ней надо аккуратно работать. Я изучаю, какие-то цифры выхватываю, но чтобы давать полный отчет, нужны специальные люди. И я за то, чтобы такая статистика была.

ВОЗРАСТ У МЕНЯ КАКОЙ! СКОЛЬКО МОЖНО ТРЕНИРОВАТЬ?

— Всегда хотел узнать, чем у вас в штабе занимается тренер Иван Кривоносов?

— Ха, он тренер по коммуникациям. Он много общается с игроками. Например, может взять молодого и советовать его, вести. Такой человек нужен.

— Говорят, что после отбоя он на выезде возле отеля прогуливается. Смотрит, кто опоздал.

— Никогда такого не было. Ни за кем мы не следим, никого не высматриваем. Да кончилось то время, когда надо следить. А тех, кто режим нарушает, мы и так знаем. Думаете, что это возможно скрыть утром? Невозможно.

— В прошлый раз вы говорили, что завершите карьеру и будете помогать сыну в агентской деятельности, тренировать детей. А потом я вас видел на летней игре. Вы готовы были пойти тренировать даже незнакомые клубы.

— Не чувствовал, что наработался. И мне обязательно надо провести полный сезон. Только после этого можно спокойно уйти.

— Из-за чего? Переезды надоели?

— Вот уж что мне меньше всего надоело. Я же вообще путешественник. У меня есть дом на колесах, в отпуске садимся с женой и едем по Европе до Хорватии. В Словению заезжаем к друзьям. Я люблю путешествовать.

— Тогда что?

— Да возраст у меня какой! Сколько же можно тренировать? Но я останусь рядом с хоккеем. Тренировать не буду, но далеко от него не уйду.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Омска.