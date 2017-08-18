Хоккеист Хохлачев в «Спартаке» будет играть крайнего нападающего

В пятницу было объявлено, что санкт-петербургский СКА обменял 23-летнего Хохлачева в «Спартак». Взамен петербуржцы получили права на 23-летнего защитника Ярослава Дыбленко, который в апреле подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси».

«Мы подумаем, как использовать Хохлачева. Вообще он фланговый игрок, это его в “Бостоне” поставили в центр. У нас он начнет играть с краю», — сказал Епанчинцев.

Хохлачев является воспитанником «Спартака», он был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ 2011 года под общим 40-м номером. За красно-белых Хохлачев выступал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2012/13 и в 26 матчах набрал семь очков (две шайбы + пять передач). Затем форвард переехал в Северную Америку, где выступал в Хоккейной лиге Онтарио в составе «Виндзора», а потом в Американской хоккейной лиге за «Провиденс Брюинз», который является фарм-клубом «Бостона». В сезоне-2013/14 Хохлачев дебютировал в НХЛ, проведя один матч, всего в активе нападающего девять проведенных игр за «Бостон».