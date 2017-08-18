Хоккеист Хохлачев в «Спартаке» будет играть крайнего нападающего
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Хоккеист Александр Хохлачев будет играть в московском «Спартаке» на позиции крайнего форварда. Об этом журналистам сообщил главный тренер
красно-белых Вадим Епанчинцев.
В пятницу было объявлено, что
«Мы подумаем, как использовать Хохлачева. Вообще он фланговый игрок, это его в “Бостоне” поставили в центр. У нас он начнет играть с краю», — сказал Епанчинцев.
Хохлачев является воспитанником «Спартака», он был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ 2011 года под общим 40-м номером. За
В 2016 году Хохлачев подписал двухлетний контракт со СКА. В сезоне-2016/17 форвард провел за СКА 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 10 очков (пять шайб + пять передач), в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter