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18 августа 2017, 20:02 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Салават Юлаев» занял второе место на Кубке Башкортостана по хоккею

ТАСС, 18 августа. Уфимский «Салават Юлаев» проиграл тольяттинской «Ладе» по буллитам со счетом 1:2 в матче Кубка Башкортостана по хоккею. Турнир проходит в Уфе.

В заключительном матче турнира уфимский клуб проиграл по <span class=error>буллитам</span> <span class=error>тольятинской</span> Ладе Увеличить
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За «Салават Юлаев» шайбу забросил Теему Хартикайнен (60-я минута). В составе «Лады» отличился Егор Бабенко (18). Победный буллит на счету Григория Белоусова.

«Салават Юлаев» занял второе место на Кубке Башкортостана, заработав пять очков. Победителем стал нижнекамский «Нефтехимик» (8). «Лада» заняла третье место (4), «Адмирал» — четвертое (1).

Кубок Башкортостана проводится в Уфе с 1999 года. В первые два года он носил название «Турнир на призы хоккейного клуба «Салават Юлаев», с 2001 по 2011 год — Кубок президента Республики Башкортостан. «Салават Юлаев» выигрывал трофей чаще других — восемь раз.

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