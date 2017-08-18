Епанчинцев: Игра вратаря Беспалова придала уверенности ХК «Спартак» в матче с «Витязем»

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В пятницу «Спартак» обыграл «Витязь» со счетом 2:1 в заключительном для себя матче Кубка мэра Москвы.

«Тяжелая игр была, вчера играли в позднее время. Первый и второй период проспали по движению, позиционные атаки проигрывали, было мало моментов. В обороне тоже были проблемы, соперник сыграл активно. Где-то не успевали, спасибо голкиперу, который подчистил и придал уверенности нашим ребятам», — сказал Епанчинцев.

«Важно, что перед чемпионатом КХЛ закончили турнир на позитивной ноте», — добавил специалист.

Своим мнением об игре также поделился наставник «Витязя» Валерий Белов. «Небольшое преимущество имели, но в целом в атаке сыграли не остро. По турниру все матчи разбивались на фрагменты — не было целостной игры, отсюда и результат. Сложно рассчитывать на позитивный результат, когда такое получается», — сказал специалист.

«Спартак» делит первое место в турнирной таблице турнира с ЦСКА, оба клуба набрали по шесть очков. «Витязь» не выиграл ни одного матча на турнире. Позднее в пятницу ЦСКА сыграет с московским «Динамо».