Епанчинцев: Игра вратаря Беспалова придала уверенности ХК «Спартак» в матче с «Витязем»
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Качественная игра голкипера московского хоккейного клуба «Спартак» Никиты Беспалова придали уверенности команде в игре с подольским «Витязем». Такое мнение на
пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.
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В пятницу «Спартак» обыграл «Витязь» со счетом 2:1 в заключительном для себя матче Кубка мэра Москвы.
«Тяжелая игр была, вчера играли в позднее время. Первый и второй период проспали по движению, позиционные атаки проигрывали, было мало моментов. В обороне тоже были проблемы, соперник сыграл активно.
«Важно, что перед чемпионатом КХЛ закончили турнир на позитивной ноте», — добавил специалист.
Своим мнением об игре также поделился наставник «Витязя» Валерий Белов. «Небольшое преимущество имели, но в целом в атаке сыграли не остро. По турниру все матчи разбивались на фрагменты — не было целостной игры, отсюда и результат. Сложно рассчитывать на позитивный результат, когда такое получается», — сказал специалист.
«Спартак» делит первое место в турнирной таблице турнира с ЦСКА, оба клуба набрали по шесть очков. «Витязь» не выиграл ни одного матча на турнире. Позднее в пятницу ЦСКА сыграет с московским «Динамо».
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