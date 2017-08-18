Хоккеисты «Авангарда» победили «Автомобилист» в матче Мемориала Блинова
ТАСС, 18 августа. Омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:0 в матче Мемориала Блинова. Встречи предсезонного турнира проходят в Омске.
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В составе «Авангарда» отличились Максим Минеев (25) и Дмитрий Кугрышев (53).
«Авангард» лидирует в турнирной таблице с девятью очками. «Автомобилист» делит вторую строчку с хабаровским «Амуром», оба клуба набрали по шесть очков.
Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва.
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