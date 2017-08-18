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18 августа 2017, 18:53 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеисты «Авангарда» победили «Автомобилист» в матче Мемориала Блинова

ТАСС, 18 августа. Омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:0 в матче Мемориала Блинова. Встречи предсезонного турнира проходят в Омске.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Увеличить
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В составе «Авангарда» отличились Максим Минеев (25) и Дмитрий Кугрышев (53).

«Авангард» лидирует в турнирной таблице с девятью очками. «Автомобилист» делит вторую строчку с хабаровским «Амуром», оба клуба набрали по шесть очков.

Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва.

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«Локомотив» стал обладателем Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

«Локомотив» стал обладателем Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

ТАСС, 17 августа. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:0 одержал победу над рижским «Динамо» в финале предсезонного турнира по хоккею — Кубке Латвийской железной дороги. Соревнования проходили в Риге.
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