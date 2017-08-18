Хоккеисты «Авангарда» победили «Автомобилист» в матче Мемориала Блинова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Авангарда» отличились Максим Минеев (25) и Дмитрий Кугрышев (53).

«Авангард» лидирует в турнирной таблице с девятью очками. «Автомобилист» делит вторую строчку с хабаровским «Амуром», оба клуба набрали по шесть очков.

Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва.