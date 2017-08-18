Хоккеисты «Спартака» обыграли «Витязь» в своем последнем матче на Кубке мэра Москвы

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Встреча, состоявшаяся в пятницу во дворце «Мегаспорт», завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу «красно-белых». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Анатолий Никонцев (на 15-й минуте), Александр Комаристый (36), у «Витязя» отличился Ессе Манкинен (27).

«Витязь», проиграв все три матча на Кубке мэра, занял последнее место на турнире. Итоговая позиция «Спартака» определится после завершения последней игры Кубка мэра между московскими ЦСКА и «Динамо», которая состоится в пятницу.