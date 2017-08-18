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18 августа 2017, 15:32 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» отыгрался с 0:2, но проиграл «Амуру» на турнире в Омске

Хоккеисты «Барыса» проиграли хабаровскому «Амуру» на предсезонном Мемориале Виктора Блинова в Омске, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 2:3. После первого периода «Барыс» уступал с разницей в две шайбы, но во втором сумел отыграться — на 24-й минуте отличился Кирилл Полохов, а на 37-й — Нурсултан Бельгибаев. Удержать равный счет астанинцы не смогли, пропустив шайбу в середине третьего периода.

Стоит отметить, что «Барыс» в прошедшей игре действовал в экспериментальном составе. Вне заявки оказались Найджел Доус, Кевин Даллмэн, Мартен Сень-Пьер, Линден Вей, Максим Семенов, Хенрик Карлссон, а также Талгат Жайулов, подписавший пробный контракт.

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