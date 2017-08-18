Кто выживет в армейской «мясорубке»?

ТРЕНЕР

Игорь НИКИТИН

Быть главным тренером ЦСКА приятно — потому что еще никогда в истории КХЛ один клуб не собирал настолько мощный и глубокий состав. Но в то же время быть наставником армейцев невероятно тяжело — потому что невозможно представить, как выполнить все задачи, которые стоят перед Игорем Никитиным.

Как модернизировать квартальновский «квазихоккеей», к которому сам Никитин и приложил руку, в нечто более современное? Как найти место в составе 30 игрокам, две трети из которых попали бы в других клубах КХЛ в первое звено? Как не разрушить карьеру Кирилла Капризова? А еще — как выиграть Кубок Гагарина?

Ключевой момент — станет ли Никитин авторитетом для почти двух десятков кандидатов в сборную России, в том числе нескольких бывших энха-эловцев? Игорь Есмантович очень хотел вернуть в КХЛ Вячеслава Быкова — идеального кандидата для клуба с излишним числом звезд, но договориться не удалось. Довольно неожиданный вариант с Андреем Николишиным не убедил боссов ЦСКА, поэтому москвичи решили пойти по самому простому варианту — повысить Никитина.

ТРАНСФЕРЫ

Пришли: в. Юханссон (Рокфорд, АХЛ), з. Марченко (Торонто, НХЛ), з. Нестеров (Тампа-Бэй, НХЛ), з. Робинсон (Динамо М), з. Пашнин (Локомотив), з. Цветков (Рязань, ВХЛ), н. Бурдасов (Авангард), н. М. Григоренко (Колорадо, НХЛ), н. Капризов (Салават Юлаев), н. Любимов (Филадельфия, НХЛ), н. Окулов, н. Шалунов, н. Шумаков, н. Хлопотов (все — Сибирь).

Ушли: в. Фаст (Векше, Швеция), з. Денисов (Металлург Мг), з. Ермаков (Торпедо), з. Кутузов, з. Панин (Салават Юлаев), н. Бабенко (Лада), н. Да Коста, н. Каштанов, н. Петраков, н. Основин, н. Шаров (все — Сибирь), н. Д. Квартальнов (СКА), н. Мамин (Флорида, НХЛ), н. Муршак (Торпедо), н. Кошелев, н. Кугрышев (оба — Авангард), н. Сергеенко (Адмирал).

Эта трансферная кампания войдет в историю: либо как чемпионская, либо как использование грандиозных средств, которые ушли в никуда. В ней нет даже намека на точечную селекцию (кроме замены одного шведского вратаря другим): уже в мае было понятно, что тот же Окулов (игрок ротации сборной, к слову) ЦСКА нужен только по одной причине — чтобы не достался другой армейской команде.

Своей политикой «лишь бы не конкуренту» ЦСКА загнал себе в угол в случае с Алексеем Марченко: при полностью укомплектованной обороне его пришлось подписывать, потому что отдавать игрока сборной на Кубке мира глупо, а даже огромные деньги в качестве компенсации московскому клубу не нужны.

ЗВЕЗДА

Илья СОРОКИН

При всех звездах по меркам КХЛ в обороне и нападении ключевую роль при победе (или новой неудаче) в Кубке Гагарина должен сыграть голкипер. Сорокин наряду с другими молодыми хоккеистами продлил контракт с ЦСКА до 2020 года, сильно огорчив «Айлендерс», а заодно став одним из самых дорогих игроков армейцев.

Правда, до плей-офф ему предстоит не менее тяжелое испытание: благодаря отказу НХЛ от Олимпиады Сорокин получил шанс не только съездить на Игры, но и получить место первого номера.

МОЛОДОЙ ИГРОК

Кирилл КАПРИЗОВ

После переподписания контракта Капризов переместился из тройки со Светлаковым и Кузьменко к сибирской связке Шумаков — Шалунов. Кирилл дал понять, что ЦСКА для него это не перевалочный пункт к «Миннесоте», и заслужил повышение. Хотя для начала стоит понять, где у армейцев первое звено, где четвертое, а где шестое — в запасе на конкретный матч может оказаться любой.

Я не сомневаюсь, что Капризов не затеряется в ЦСКА: он умеет выжимать максимум и из небольшого игрового времени, и партнеров подтаскивать на свой уровень (вспомните молодежку), да и контактного силового хоккея не боится. Но после рекордного для 19-летних форвардов сезона в «Салавате» от Капризова все ждут развития, а прогресс в его ситуации — это минимум 55 — 60 очков за регулярку. А в такой результат в ЦСКА для отдельного игрока верится с трудом.

ИНТРИГА

Кто станет жертвой конкуренции в ЦСКА, а кто выживет в «мясорубке»? Сейчас состав по звеньям выглядит примерно так:

Сорокин (Юханссон, Филоненко)

Киселевич — Ожиганов, Шумаков — Шалунов — Капризов

Нестеров — Науменков, Петров — Попов — Бурдасов

Робинсон — Марченко, Скотт — Григоренко — Любимов

Блажиевский — Сергеев, Телегин — Андронов — Ничушкин

Пивцакин — Пашнин, Кузьменко — Светлаков — Плэтт

Чмыхов — Макеев, Карнаухов — Окулов — Жарков.

Не забывайте, что взрослая заявка клуба КХЛ — это не восемь защитников и двенадцать нападающих, а классические энхаэловские «6+12» (ну или «7+11), дополненные двумя лимитчиками — по одному 1997 и 1998 г. р. или младше. Никитин может пойти по пути Квартальнова и чередовать сочетания в каждой следующей игре. Однако неужели Григоренко, Нестеров, Марченко и Любимов приехали из НХЛ ради того, чтобы оставаться в запасе по причине ротации?

Если же сделать ставку на четко очерченную основу, то без игровой практики неизбежно останутся либо Светлаков с Кузьменко, либо легионеры. ЦСКА может гордо шагать во главе таблицы, но удовлетворить хоккейные запросы даже половины состава так же легко, как финансовые, нереально. Причем первые приоритеты Никитина мы узнаем уже в понедельник — ЦСКА стартует в чемпионате матчем со СКА.

ЦИФРА

Около 2 миллиардов рублей — сумма затрат ЦСКА 1 мая (первый день открытия рынка в КХЛ) на покупку прав на Капризова, Окулова, Шумакова и Шалунова и зарплаты этой четверке, а также Бурдасову и Пашнину.

ЦИТАТА

— Улыбки в ЦСКА не запрещены.

Игорь НИКИТИН, главный тренер ЦСКА.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ