Роман Любимов: Через «регулярку» будем готовиться к плей-офф

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Московский ЦСКА победил в первых двух матчах Кубка мэра Москвы — последнего предсезонного турнира перед стартом чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подопечные Игоря Никитина переиграли «Спартак» (3:0) и «Витязь» (2:1). Уже в понедельник армейцам предстоит сыграть в Санкт-Петербурге стартовый матч со СКА, но тренерский штаб по-прежнему продолжает поиск оптимальных сочетаний среди внушительной обоймы игроков. Одним из лидеров команды может стать воспитанник красно-синих Роман Любимов.

Бронзовый призер чемпионата мира-2016, один из лидеров ЦСКА позапрошлого сезона этим летом вернулся в команду из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где выступал за «Филадельфию Флайерз». Одна из целей возвращения Романа в Россию — участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

После матча с «Витязем» 25-летний форвард дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением о текущей игре ЦСКА и встрече защитником Алексеем Марченко, на днях также подписавшим контракт с красно-синими после трех лет выступлений за океаном.

— ЦСКА тасует звенья даже в ходе матчей Кубка мэра. До начала сезона вы придете к пониманию, в какой хоккей будете играть?

— Я считаю, что нет. Нам предстоит долгая работа. Есть задача подготовиться к плей-офф через регулярный чемпионат. И в течение всей «регулярки» будем оттачивать все элементы.

— Как вы себя чувствуете в условиях этой ротации?

— У нас сейчас всё постоянно меняется. В сегодняшнем матче с «Витязем» всё несколько раз перевернулось — я успел поиграть и справа, и слева, и в центре. В команде много игроков, ротация будет идти постоянно. Я считаю, что это хорошо. Могу сыграть на любой позиции.

— Сейчас конкуренция в ЦСКА жестче, чем была до вашего отъезда в «Филадельфию»?

— Тогда тоже была широкая обойма игроков, а сейчас заметно усилились. Думаю, это идет только на пользу, когда ты борешься за игровое время в условиях такой конкуренции. Это — здоровая конкуренция. Каждый старается показать, что он может, но и не забывает, что это — командная игра. Никто не тянет одеяло на себя.

— Алексей Марченко после подписания контракта уже пообщался с командой?

— Сегодня утром я его уже видел в раздевалке. Пока перекинулись только парой фраз, потому что мы шли на раскатку, а он выходил на лед позже с группой хоккеистов, не попавших в заявку на игру с «Витязем». Но сезон длинный — со всеми успеем пообщаться.

— Прошедшая предсезонка в ЦСКА чем-то отличалось от тех, что были при Дмитрии Квартальнове?

— Тренер по физподготовке у нас не поменялся. План подготовки примерно такой же, что раньше. Были небольшие корректировки, но в целом ничего не менялось.

— Приняв решение вернуться в ЦСКА, вы не обсуждали с руководством «Филадельфии» возможность возвращения в НХЛ после Олимпиады или истечения контракта с армейцами?

— Сейчас я не хочу отвечать на этот вопрос.