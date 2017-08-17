СКА громит финнов без Кови и Дацюка
Армейцы Петербурга переиграли в финале Мемориала Пучкова «Йокерит» и стали победителями домашнего турнира.
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ДЕБЮТ «ХОККЕЙНОГО ГОРОДА»
В последний день турнира Пучкова состоялся важный дебют — матч за пятое место между «Северсталью» и ХК «Сочи» приняла ледовая арена «Хоккейного города» — новой базы СКА. Планируется, что в этом сезоне здесь будут проводить свои матчи «СКА-Нева» и «СКА-1946», но первый большой хоккей здесь получился иногородним. Раззадоренные победой над «Йокеритом» череповчане обыграли и сочинцев со счетом 3:1 и заняли пятое место на турнире.
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СИНИЕ ШЛЕМЫ, БЕЛЫЕ СВИТЕРА
Вместе с домашним комплектом формы СКА оставил за пределами площадки и Павла Дацюка с Ильей Ковальчуком. Два армейских лидера получили передышку, а их места в первом звене вместе с Сергеем Плотниковым заняли Сергей Калинин и Александр Хохлачев. Удивительно, но для Калинина — это была всего лишь вторая игра за СКА в межсезонье. В итоге обновленное первое звено поучаствовало в двух заброшенных шайбах. Правда сами форварды так и не забили, зато помогли отличиться защитникам — Белов прошил Запольски броском от синей линии, а началось все с выигранного Калининым вбрасывания. Чуть позже вся тройка нападающих покрутила шайбу вокруг ворот и вывела Яковлева на позицию для броска, а тот очень технично обыграл вратаря. Так СКА повел 4:0 и снял все вопросы о победителе турнира Пучкова.
СТРАНСТВИЯ БАРАБАНОВА
А началось избиение финнов с классного гола Барабанова в конце первого периода. Главный бомбардир СКА в это межсезонье после каскада финтов бросил с кистей и не оставил шансов Запольски. Так Барабанов забил свой седьмой летний гол. Интересно, что вскоре после этой шайбы Знарок перевел форварда в другое звено — от Широкова и Коскиранты к Гусеву и Прохоркину. Во втором периоде два быстрых крайних нападающих и умница Прохоркин доставили массу проблем финской обороне, но забить так и не смогли. В этой двадцатиминутке отличались только защитники. Дорогу для Белова и Яковлева проложил Чудинов — он разыграл комбинацию с Коскирантой и уложил шайбу в пустой угол.
ФИНСКИЙ ШКАФ
Еще один яркий эпизод второго периода — драка между Евгением Кетовым и Марко Анттилой. Форвард СКА поступил точно по поговорке про большой шкаф, который громко падает и бесстрашно бросился на гиганта. В прошлом сезоне двухметровый Анттила был самым высоким хоккеистом в КХЛ. Длиннорукий финн сумел пару раз удачно попасть по голове россиянина и отправился на скамейку штрафников. А вот Кетову перед визитом соседний бокс пришлось некоторое время провести в компании врачей СКА.
После града голов во второй двадцатиминутке команды спокойно доиграли матч — Карпов забил первый гол за СКА, а в самой концовке «Йокерит» размочил счет.
Сергей ЯРЕМЕНКО
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