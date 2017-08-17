СКА громит финнов без Кови и Дацюка

ДЕБЮТ «ХОККЕЙНОГО ГОРОДА»

В последний день турнира Пучкова состоялся важный дебют — матч за пятое место между «Северсталью» и ХК «Сочи» приняла ледовая арена «Хоккейного города» — новой базы СКА. Планируется, что в этом сезоне здесь будут проводить свои матчи «СКА-Нева» и «СКА-1946», но первый большой хоккей здесь получился иногородним. Раззадоренные победой над «Йокеритом» череповчане обыграли и сочинцев со счетом 3:1 и заняли пятое место на турнире.

Перед матчем «СКА-Невы» со сборной Канады армейские болельщики в шутку прикидывали по силам ли Андрею Рычагову сделать хет-трик, но в реальности одному из лидеров армейского фарма забить не удалось. А вот Гарбутт, Робинсон и компания отличились четырежды.

СИНИЕ ШЛЕМЫ, БЕЛЫЕ СВИТЕРА

Давным-давно белые свитера были домашней формой СКА, но сейчас армейцы всегда выбирают синий цвет формы для матчей в Ледовом. Финал турнира Пучкова стал исключением из правила — «Йокерит» был номинальным хозяином игры и выбрал красный цвет. Если бы команды играли в футбольном Суперкубке Испании, СКА наверняка разрешили бы облачиться в синее, но в хоккее такое невозможно — впервые за много лет армейцам пришлось выйти на домашний лед в белых свитерах. Правда шлемы у петербуржцев все равно остались синими.

Вместе с домашним комплектом формы СКА оставил за пределами площадки и Павла Дацюка с Ильей Ковальчуком. Два армейских лидера получили передышку, а их места в первом звене вместе с Сергеем Плотниковым заняли Сергей Калинин и Александр Хохлачев. Удивительно, но для Калинина — это была всего лишь вторая игра за СКА в межсезонье. В итоге обновленное первое звено поучаствовало в двух заброшенных шайбах. Правда сами форварды так и не забили, зато помогли отличиться защитникам — Белов прошил Запольски броском от синей линии, а началось все с выигранного Калининым вбрасывания. Чуть позже вся тройка нападающих покрутила шайбу вокруг ворот и вывела Яковлева на позицию для броска, а тот очень технично обыграл вратаря. Так СКА повел 4:0 и снял все вопросы о победителе турнира Пучкова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">4:0! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9A?src=hash">#СКАЙОК</a> <a href="https://t.co/TKHw624aKs">pic.twitter.com/TKHw624aKs</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/898241031820410880">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СТРАНСТВИЯ БАРАБАНОВА

А началось избиение финнов с классного гола Барабанова в конце первого периода. Главный бомбардир СКА в это межсезонье после каскада финтов бросил с кистей и не оставил шансов Запольски. Так Барабанов забил свой седьмой летний гол. Интересно, что вскоре после этой шайбы Знарок перевел форварда в другое звено — от Широкова и Коскиранты к Гусеву и Прохоркину. Во втором периоде два быстрых крайних нападающих и умница Прохоркин доставили массу проблем финской обороне, но забить так и не смогли. В этой двадцатиминутке отличались только защитники. Дорогу для Белова и Яковлева проложил Чудинов — он разыграл комбинацию с Коскирантой и уложил шайбу в пустой угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Барабанная дробь... и ГОЛ! От Барабанова, разумеется <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9A?src=hash">#СКАЙОК</a> <a href="https://t.co/LPOfftgJuA">pic.twitter.com/LPOfftgJuA</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/898228636347752448">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФИНСКИЙ ШКАФ

Еще один яркий эпизод второго периода — драка между Евгением Кетовым и Марко Анттилой. Форвард СКА поступил точно по поговорке про большой шкаф, который громко падает и бесстрашно бросился на гиганта. В прошлом сезоне двухметровый Анттила был самым высоким хоккеистом в КХЛ. Длиннорукий финн сумел пару раз удачно попасть по голове россиянина и отправился на скамейку штрафников. А вот Кетову перед визитом соседний бокс пришлось некоторое время провести в компании врачей СКА.

После града голов во второй двадцатиминутке команды спокойно доиграли матч — Карпов забил первый гол за СКА, а в самой концовке «Йокерит» размочил счет.