Хоккеист московского «Динамо» Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии

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Комаров в середине июля подписал с московским клубом просмотровый контракт. До этого 29-летний игрок выступал за минское «Динамо».

«С Комаровым подписали полноценный контракт. Он отказался выступать за сборную Белоруссии, поэтому не будет считаться легионером», — сказал Воробьев.