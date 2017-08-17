Хоккеист московского «Динамо» Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии по хоккею и не будет считаться легионером в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом журналистам рассказал главный тренер
бело-голубых Владимир Воробьев.
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Комаров в середине июля подписал с московским клубом просмотровый контракт. До этого 29-летний игрок выступал за минское «Динамо».
«С Комаровым подписали полноценный контракт. Он отказался выступать за сборную Белоруссии, поэтому не будет считаться легионером», — сказал Воробьев.
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