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17 августа 2017, 23:17 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист московского «Динамо» Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии по хоккею и не будет считаться легионером в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

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Комаров в середине июля подписал с московским клубом просмотровый контракт. До этого 29-летний игрок выступал за минское «Динамо».

«С Комаровым подписали полноценный контракт. Он отказался выступать за сборную Белоруссии, поэтому не будет считаться легионером», — сказал Воробьев.

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