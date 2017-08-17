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17 августа 2017, 22:20 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» стал обладателем Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

ТАСС, 17 августа. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:0 одержал победу над рижским «Динамо» в финале предсезонного турнира по хоккею — Кубке Латвийской железной дороги. Соревнования проходили в Риге.

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Заброшенными шайбами отметились Павел Коледов (3-я минута), Даниил Апальков (31) и Александр Кадейкин (56).

Ранее в четверг «Ак Барс» в овертайме обыграл «Динамо» в матче за третье место (3:2).

Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт- петербургский СКА, по три раза выигрывали «Локомотив» и «Ак Барс», дважды — рижское «Динамо».

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