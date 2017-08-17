«Локомотив» стал обладателем Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

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Заброшенными шайбами отметились Павел Коледов (3-я минута), Даниил Апальков (31) и Александр Кадейкин (56).

Ранее в четверг «Ак Барс» в овертайме обыграл «Динамо» в матче за третье место (3:2).

Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт- петербургский СКА, по три раза выигрывали «Локомотив» и «Ак Барс», дважды — рижское «Динамо».