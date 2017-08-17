Хоккеисты СКА стали победителями турнира имени Пучкова

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В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (18-я минута), Максим Чудинов (27), Антон Белов (32), Егор Яковлев (34) и Максим Карпов (47). У проигравших отличился Пекка Йормака (51).

Ранее в четверг сборная Канады в матче за третье место обыграла команду «СКА-Нева» (4:0). В матче за пятое место череповецкая «Северсталь» победила «Сочи» (3:1).

Турнир проходил в два этапа. На первом этапе шесть команд были поделены на две группы и сыграли один круг, после чего победители групп вышли в финал, а команды, занявшие вторые и третьи места в группах, провели матчи за третье и пятое место соответственно. В группе Б, где выступали «Йокерит», «Северсталь» и «СКА-Нева», после двух матчей все команды набрали по три очка. Для определения победителя группы пришлось бросать жребий, по его итогам «Йокерит» вышел в финал, а клуб «СКА-Нева» играл матч за третье место.

Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский «Йокерит», в 2015 году — СКА.