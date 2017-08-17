Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30718165/
17 августа 2017, 22:22 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеисты СКА стали победителями турнира имени Пучкова

ТАСС, 17 августа. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА обыграл хельсинский «Йокерит» со счетом 5:1 в финале предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

Хоккеисты СКА стали победителями турнира имени Пучкова - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (18-я минута), Максим Чудинов (27), Антон Белов (32), Егор Яковлев (34) и Максим Карпов (47). У проигравших отличился Пекка Йормака (51).

Ранее в четверг сборная Канады в матче за третье место обыграла команду «СКА-Нева» (4:0). В матче за пятое место череповецкая «Северсталь» победила «Сочи» (3:1).

Турнир проходил в два этапа. На первом этапе шесть команд были поделены на две группы и сыграли один круг, после чего победители групп вышли в финал, а команды, занявшие вторые и третьи места в группах, провели матчи за третье и пятое место соответственно. В группе Б, где выступали «Йокерит», «Северсталь» и «СКА-Нева», после двух матчей все команды набрали по три очка. Для определения победителя группы пришлось бросать жребий, по его итогам «Йокерит» вышел в финал, а клуб «СКА-Нева» играл матч за третье место.

Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский «Йокерит», в 2015 году — СКА.

Йокерит
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Канады
Новости Матчи Состав Статистика
Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Олимпийская мечта: австралиец Перкинс получил российское гражданство

Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Цинциннати

"Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею