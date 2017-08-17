«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лукаш Радил (15-я минута), Бен Максвелл (29) и Игорь Мирнов (59). У бело-голубых отличились Глеб Корягин (17) и Владимир Брюквин (59).

После двух туров таблицу с 6 очками возглавляет московский ЦСКА, в активе «Динамо» и «Спартака» — по 3, у подмосковного «Витязя» — ни одного. В заключительный день турнира в пятницу «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Спартак» встретится с «Витязем».

Турнир проходит в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало «Динамо», которое всего выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды — «Спартак». Год назад «Динамо» также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял «Витязь», четвертое — «Спартак».