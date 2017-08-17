Скабелка vs омский синдром: кто победит?

ТРЕНЕР

Андрей СКАБЕЛКА

После трех лет пребывания на посту главного тренера «Сибири» Андрей Скабелка запасся огромным рюкзаком уверенности. В Омске наставник точно не будет метаться от игроков к руководству, и все решения, за которые должен отвечать главный тренер, совершенно точно будет принимать он сам. Даже такие опытные и в некоторой степени титулованные игроки, вроде Евгения Медведева или Александра Пережогина, уже не задавят тренера авторитетом. Тем более, по словам президента клуба Владимира Шалаева, они «вели» Скабелку давно, поэтому всецело будут ему доверять, только если команда откровенно не провалится на старте.

С другой стороны, успехи с новосибирской команды должны остаться для Андрея Владимировича в прошлом. Да, Скабелка в последние три сезона добился с «Сибирью» больше, чем амбициозный «Авангард» за тот же период, но впереди у тренера — путь от подножия на вершину, и пока он только тронулся с места, не ступив еще ни шагу на саму гору. Полтора десятка новичков, новые условия работы, игроки, с которыми нужно придумывать нечто большее, чем любимый им вертикальный хоккей.

И, самое главное, при любой неудаче никакая из отговорок работать не будет. Если у акционера были вопросы даже к Шалаеву-старшему об отсутствии медалей и кубков, то в Омске на тренера начнут косо смотреть уже после двух поражений подряд. В городе, где состав команды может назвать даже продавщица в булочной, не потерпят проигрышей, низкого места в таблице, и уж тем более оправданий про «мы строим новую команду, ребята только притираются друг к другу». Победы нужны здесь и сейчас.

ТРАНСФЕРЫ

Пришли: з. Березин (Нефтехимик), н. А. Галимов (оба — Динамо М), н. Жукенов (Шикутими, QMJHL), н. Кошелев, н. Кугрышев (оба — ЦСКА), н. Семенов (Металлург Нк, ВХЛ), н. Стась (Динамо Мн), н. Сундстрем (Фрелунда, Швеция), н. Фисенко (Адмирал), н. Эверберг (Векше, Швеция), н. А. Петерссон (ХК Сочи).

Ушли: з. Григорьев (Торпедо), з. Никитин, н. И. Зубов (Салават Юлаев), н. Бурдасов (ЦСКА), н. Бут, н. Т. Манукян, н. Мищенко, Махановский (все — Адмирал), н. Соботка (Сент-Луис, НХЛ), н. Пестушко, н. М. Юньков.

После очередного вылета во втором раунде руководство приняло решение срубить старый состав под корень, посеять и вырастить новый. Удержать от отъезда в НХЛ Владимира Соботку было уже невозможно. Бурдасов, Зубов и Пестушко были и остаются хорошими игроками, просто пришла пора что-то поменять. Хотя, почему «что-то»? Лучше уж сразу все.

Омская атака в наступающем сезоне будет выглядеть принципиально по-другому. Определять игру впереди будет умный форвард Андре Петерссон, который с успехом делал это два сезона в ХК «Сочи». Вокруг него менеджмент клуба, да и сам Скабелка, намерены запустить шведский эксперимент. В команду призваны еще два представителя «Тре Крунур» в атаку — Сундстрем и Эверберг. В обороне двое уже есть: Анелев и Густафссон никуда не делись. По предсезонным играм предсказать результат эксперимента не представляется возможным: пока командная игра только-только ставится. Но пока оба крайних шведских форварда выглядят вяло.

Из наиболее заметных приобретений можно выделить Кугрышева, достаточно разностороннего игрока, успешно игравшего у Скабелки в «Сибири», но закисшего в ЦСКА. Доверие форвард должен оправдать сполна, а уж в том, что главный тренер предоставит ему для этого несколько шансов, сомневаться не приходится. Стоит присмотреться и к Семену Кошелеву, которому мешали раскрыться в ЦСКА обилие игроков и казахстанское гражданство.

Вокруг «дела Семенова», отданного в скрытую аренду «Кузне» и со скандалом возращенного обратно в Омск, было много шума. С первых матчей предсезонки форвард стремится продемонстрировать радость от возвращения в родной город, но за место в составе ему все равно предстоит побиться. Стась, отказавшийся от белорусского гражданства, и Галимов, убежавший от неразберихи в «Динамо», призваны зацементировать четвертое звено. Их тройка с Лемтюговым вполне может претендовать на одну из сильнейших в КХЛ среди четвертых звеньев и вполне способно создавать серьезные угрозы в атаке.

ЗВЕЗДА

Доминик ФУРХ

Расцвет Медведева и Пережогина неумолимо подходит к горизонту. А вот Доминику Фурху — всего 27, и он стабильный игрок чешской сборной, правда, на крупных турнирах основной рубеж вратарю пока не доверяют. В случае, если Фурх будет стабилен, и продлит эту стабильность до плей-офф, объявленная цель омичей — финал «Востока» будет вполне достижимой.

МОЛОДОЙ ИГРОК

Артем МАНУКЯН

19-летний бомбардир и рекордсмен МХЛ попадает под «лимит» на молодых, поэтому наверняка будет часто появляться в основе. На льду — пока не так часто. Переход из молодежного во взрослый хоккей, порой, сродни лотерее, но у Манукяна, который может доехать в этом сезоне до МЧМ в Баффало, есть все шансы сходу заиграть на высоком уровне.

ИНТРИГА

Дадут ли Андрею Скабелке спокойно поработать или же его раздавит «омский синдром»? Руководство ждало тренера целый год, подождет ли теперь, пока идет неизбежное становление команды? Болельщики точно ждать не готовы. Им нужны хорошие результаты, начиная с 22 августа.

ЦИТАТА

— У «Авангарда» — серьезные цели и задачи. Именно это мне и нужно

Андрей СКАБЕЛКА.

ЦИФРА

13 лет «Авангард» не выигрывал чемпионат России.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ