Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30716972/
17 августа 2017, 19:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА не планирует отдавать хоккеистов в другие команды

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА на данный момент не намерен отдавать никого из своих хоккеистов в другие клубы. Об этом журналистам сообщил спортивный директор команды Алмаз Гарифулин.

ЦСКА не планирует отдавать хоккеистов в другие команды - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В нынешнее межсезонье ЦСКА пополнился 12 новичками.

«Есть такие факторы как травмы, снижение мастерства. Или, наоборот, кто-то покажет из фарм-клуба выдающуюся игру. На сегодняшний день мы кого-то в другие клубы отправлять не планируем. Но никто ни от чего не застрахован», — сказал Гарифулин.

«Можно говорить, что в ближайшее время новых игроков у нас не будет. Доукомплектовывания не ожидается», — добавил он.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Марченко выступит в заключительном матче ЦСКА на Кубке мэра

Марченко выступит в заключительном матче ЦСКА на Кубке мэра

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новичок ЦСКА защитник Алексей Марченко сыграет в заключительном матче Кубка мэра по хоккею против московского «Динамо». Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Игорь Никитин.
Еще 7 новостей  Все новости

Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Цинциннати

"Спартак" договорился с "Миланом" о приобретении футболиста Ньянга за €18 млн

ЦСКА не планирует отдавать хоккеистов в другие команды

Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу