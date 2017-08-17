ЦСКА не планирует отдавать хоккеистов в другие команды

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В нынешнее межсезонье ЦСКА пополнился 12 новичками.

«Есть такие факторы как травмы, снижение мастерства. Или, наоборот, кто-то покажет из фарм-клуба выдающуюся игру. На сегодняшний день мы кого-то в другие клубы отправлять не планируем. Но никто ни от чего не застрахован», — сказал Гарифулин.

«Можно говорить, что в ближайшее время новых игроков у нас не будет. Доукомплектовывания не ожидается», — добавил он.