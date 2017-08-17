ЦСКА не планирует отдавать хоккеистов в другие команды
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА на данный момент не намерен отдавать никого из своих хоккеистов в другие клубы. Об этом журналистам сообщил спортивный директор команды Алмаз Гарифулин.
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Видимо, что-то случилось...
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В нынешнее межсезонье ЦСКА пополнился 12 новичками.
«Есть такие факторы как травмы, снижение мастерства. Или, наоборот,
«Можно говорить, что в ближайшее время новых игроков у нас не будет. Доукомплектовывания не ожидается», — добавил он.
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