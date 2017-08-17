«Немного проспали начало матча, пропустили ненужные три шайбы. Надо отдать должное, что очень прилично провели последующую часть встречи. Особенно второй и третий периоды. Есть движение, активная игра. Хоккей мне сегодня понравился — как настрой, так и содержание. Неплохо отыграли ребята, которые пришли из чемпионата Казахстана — Евдокимов, Бельгибаев, Савицкий, Гурков, Никулин. Будем продолжать просматривать игроков. Почему играет только Карлссон? Впереди еще два матча, завтра все увидите», — цитирует Корешкова официальный сайт омского «Авангарда».

Напомним, «Барыс» уступил «Автомобилисту» со счетом 1:3. Следующий матч на турнире подопечные Корешкова проведут завтра, 18 августа, против хабаровского «Амура». Начало в 15:00 по времени Астаны.