Корешков — о поражении «Автомобилисту»: Хоккей мне сегодня понравился — как настрой, так и содержание
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Автомобилиста» на Мемориале Блинова в Омске.
«Немного проспали начало матча, пропустили ненужные три шайбы. Надо отдать должное, что очень прилично провели последующую часть встречи. Особенно второй и третий периоды. Есть движение, активная игра. Хоккей мне сегодня понравился — как настрой, так и содержание. Неплохо отыграли ребята, которые пришли из чемпионата Казахстана — Евдокимов, Бельгибаев, Савицкий, Гурков, Никулин. Будем продолжать просматривать игроков. Почему играет только Карлссон? Впереди еще два матча, завтра все увидите», — цитирует Корешкова официальный сайт омского «Авангарда».
Напомним, «Барыс» уступил «Автомобилисту» со счетом 1:3. Следующий матч на турнире подопечные Корешкова проведут завтра, 18 августа, против хабаровского «Амура». Начало в 15:00 по времени Астаны.
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