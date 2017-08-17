Дуайер: Сегодня минское «Динамо» было хорошей командой
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал заключительный матч команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором минчане в овертайме уступили казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:3 ОТ.
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Видимо, что-то случилось...
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«Игра была похожа на предыдущую, хотя вчера у нас было больше проблем с удалениями. Сегодня “Динамо” было хорошей командой — у нас было три выхода один на один с вратарём, штрафной бросок, да и вообще в нападении было создано гораздо больше. Хорошо получалось ограничивать соперника и вести силовую борьбу.
Забили первыми в трёх играх турнира и потом проиграли? В нашей игре ещё видны элементы летнего хоккея, но мы работаем над этим.
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