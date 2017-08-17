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17 августа 2017, 19:51 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: Сегодня минское «Динамо» было хорошей командой

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал заключительный матч команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором минчане в овертайме уступили казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:3 ОТ.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> прокомментировал заключительный матч команды на Кубке Латвийской железной дороги в котором минчане в овертайме уступили казанскому Ак Барсу со счётом 2:3 ОТ. Увеличить
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«Игра была похожа на предыдущую, хотя вчера у нас было больше проблем с удалениями. Сегодня “Динамо” было хорошей командой — у нас было три выхода один на один с вратарём, штрафной бросок, да и вообще в нападении было создано гораздо больше. Хорошо получалось ограничивать соперника и вести силовую борьбу.

Забили первыми в трёх играх турнира и потом проиграли? В нашей игре ещё видны элементы летнего хоккея, но мы работаем над этим. Где-то сказываются две недели без игр. Забрасывать первыми хорошо, но выигрывать ещё лучше. Победный гол Азеведу? Он один из самых быстрых парней в лиге и просто воспользовался своим шансом», — приводит слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

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