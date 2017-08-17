Дуайер: Сегодня минское «Динамо» было хорошей командой

«Игра была похожа на предыдущую, хотя вчера у нас было больше проблем с удалениями. Сегодня “Динамо” было хорошей командой — у нас было три выхода один на один с вратарём, штрафной бросок, да и вообще в нападении было создано гораздо больше. Хорошо получалось ограничивать соперника и вести силовую борьбу.



Забили первыми в трёх играх турнира и потом проиграли? В нашей игре ещё видны элементы летнего хоккея, но мы работаем над этим. Где-то сказываются две недели без игр. Забрасывать первыми хорошо, но выигрывать ещё лучше. Победный гол Азеведу? Он один из самых быстрых парней в лиге и просто воспользовался своим шансом», — приводит слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.